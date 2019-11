Carmen Borrego acusa a María Patiño de mentir en su alegato contra ella: "Yo no tengo nada que ocultar" Ecoteuve.es 18/11/2019 - 11:07 0 Comentarios

La tertuliana niega varias informaciones dadas por la presentadora de Telecinco

Nuevo capítulo en la guerra entre María Patiño y Carmen Borrego. Durante las últimas semanas, se ha producido un cruce de daros entre Sálvame y Viva la vida, espacio que rescató a las Campos tras su salida del programa diario de Telecinco. La presentadora de Socialité fue la última en lanzar un alegato contra su excompañera y este domingo, ha sido ella la que le ha respondido con un duro mensaje.

Borrego aprovechó su intervención en el programa de Emma García para desmentir tres de las cosas que aseguró María Patiño en su discurso. "Yo cuando entre en Sálvame Okupa ya no soy colaboradora de Sálvame, por tanto no me escondo, yo me había ido antes", empezó diciendo en alusión a las críticas de la presentadora sobre su huida tras el polémico tartazo que recibió a manos de Payasín.

En segundo lugar, Borrego ha negado que reapareciera en una revista por dinero tras desatarse su guerra con Sálvame: "No doy una exclusiva, vengo aquí a este programa y antes de venir a este programa yo no hablo en ninguna parte, me quedo en mi casa y en bastantes malas condiciones", afirmó antes de desmentir también que se hubiera marchado a Almería. "No he estado ahí jamás", aseguró.

A pesar de todo, Borrego aseguró que está dispuesta a sentarse con María Patiño para arreglar las cosas: "Cuando tú quieras, mirándote a los ojos, porque yo no tengo nada que temer ni nada que ocultar. Un beso grande, María", sentenció.

Terelu da la cara por Borrego ante la crítica de Patiño

Un día antes fue Terelu Campos la que respondió a la dura crítica de María Patiño contra su hermana. La presentadora se refirió a Borrego como "una cobarde, una mentirosa y una estafadora". La hija mayor de María Teresa Campos aseguró que "no es deshonesta ni con sus amigos, ni con su familia ni en su trabajo", por lo que cree que esos adjetivos su hermana no se los merece.