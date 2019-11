Los colaboradores de 'Viva la vida' hacen llorar a José Antonio Avilés: estalla tras discutir con Carmen Borrego Ecoteuve.es 18/11/2019 - 10:57 0 Comentarios

El joven tertuliano no pudo más tras un encontronazo con la hija de María Teresa Campos

Viva la vida acogió este domingo uno de los momentos más tensos vividos en su plató con una agria discusión entre José Antonio Avilés y Carmen Borrego. El resto de colaboradores echaron más leña al fuego y el tertuliano acabó llorando.

"No me gustan las personas que enredan, a José Antonio le he pedido no decir algunas cosas de mi familia y lo ha hecho", explicó Carmen Borrego para ilustrar el porqué de su mala relación con Avilés.

"Tengo 23 años, en mas de una ocasión he tenido palabras de agradecimiento a Carmen porque me ha dado muchos consejos", intentaba explicar el tertuliano. "Pues no has seguido ninguno, por lo visto", contestó la hija de María Teresa Campos.



Lea también: ¿Quién es José Antonio Avilés? El colaborador que tiene en contra a todos sus compañeros

"Te he dicho mil veces: 'salte de este juego", continuó José Antonio Avilés. "¿Pero quién eres tú para darme consejos? Tengo 53 años", respondió Borrego, ante lo cuál no se pudo callar el colaborador. "Pues mira, ¡para lo bien que lo estás haciendo, mal te está yendo!".

Emma García: "Me estoy agobiando"

El tono de la conversación fue empeorando y Avilés no solo contestaba a Borrego, sino que también fue esquivando los comentarios, muchos de ellos por lo bajini, que le enviaban el resto de colaboradores: Suso, Diego Arrabal, Kiko Matamoros... "Estáis echando leña a la candela", se quejó Avilés.

"No quiero tener relación con él porque tengo datos suficientes como para saber que no ha sido honrado conmigo", continuó, implacable, Carmen Borrego.

Avilés colapsó y comenzó a llorar, incluso Emma García se levantó para sacarle del set y que se tranquilizase. "Me estoy agobiando", llegó a decir la presentadora ante los ataques que recibía el joven del resto de tertulianos. En ese momento, Borrego se levantó indignada y se marchó. "¡De víctima a costa mía, no!".