Adara rompe con Hugo... Castejón en 'GH VIP': "Es un puto loco, es asqueroso" Ecoteuve.es 18/11/2019 - 10:11 0 Comentarios

La concursante, pillada en una tremenda rajada contra el que era su amigo

Sorpresa en Guadalix. Adara Molinero ha dado este fin de semana un vuelco a su concurso en GH VIP al decidir romper con Hugo... Castejón. La madrileña, que deberá afrontar su crisis con Hugo Sierra cuando salga de la casa, ha terminado de marcar distancias con el que hasta ahora era su principal aliado dentro del reality.

En el debate de este domingo, Jordi González compartió con los espectadores las imágenes de una gran bronca que protagonizaron Adara y Hugo en los últimos días. Tras varias discusiones, el empresario echó en cara a la exazafata que se posicionara con el grupo mayoritario, lo que hizo explotar a la concursante.

"Quieres hacer ver que estás solo y que yo no quiero estar contigo. He estado contigo, si te has sentido solo, es tu problema. Tienes un problema de que yo hable con la gente y yo hablo con todo el mundo", dijo la joven tras romper a llorar en la cama.

La rajada de Adara sobre Hugo Castejón

Al debatir sobre este vídeo, Maestro Joao desveló una conversación que tuvo con Adara el pasado jueves cuando atravesaban la 'cruz de cámaras' para llegar a la sala de expulsión. El vidente confesó que su amiga le había reconocido que Hugo era un "metemierda" y la organización del reality se puso en marcha en busca de las mencionadas imágenes.

Avanzada la noche, Jordi González anunció que el programa había encontrado la tremenda rajada de Adara sobre el que se suponía que iba a ser ahora su principal apoyo en el concurso: "Es un puto loco. Es asqueroso", le decía la de Alcobendas a Joao asegurando que Hugo estaba imitando a Carlos Lozano y Miriam Saavedra. "Se piensa que somos gilipollas y no nos damos cuentas", afirmó. "Está obsesionado con la tele", sentenció Adara antes de reconocer que le daba "asco que pase por mi lado"