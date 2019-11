Gianmarco confiesa el mensaje que Hugo Castejón filtró a Adara tras ser repescado en GH VIP Ecoteuve.es 17/11/2019 - 13:25 0 Comentarios

El italiano y Hugo Sierra, expareja de la joven, participaron este sábado en el Deluxe

Gianmarco Onestini, en Sálvame Deluxe.

Hugo Sierra y Gianmarco Onestini protagonizaron Sálvame Deluxe este sábado. El ex de Adara y el nuevo novio de la concursante de GH VIP visitaron el programa de Telecinco aunque no coincidieron en plató.

Gianmarco contó algo hasta ahora desconocido. Belén Rodríguez le reprochó que no hubiera contado a Adara los gritos que había escuchado cuando unos fans del programa se acercaron a las inmediaciones de la casa de Guadalix para decir a la madrileña que se alejara del italiano.

Gianmarco explicó que es algo que habló con Joao, pero supuestamente éste le había dicho que ya lo sabía porque cuando Hugo Castejón fue repescado por la audiencia del programa le contó a Adara que se alejara de Gianmarco. Kiko Jiménez confirmó esta versión. Como se ha podido ver, Adara no se apartó de Gianmarco, todo lo contrario.

Por otra parte, Gianmarco aseguró que estaba enamorado de Adara e insistió en la idea de que la relación de la madrileña con Hugo Sierra estaba rota antes de comenzar el concurso.

Hugo Sierra, por su parte, habló de la conversación pendiente que tiene con Adara. "Va a ser en casa de su abuela, en la casa de su madre o en el bar de la esquina". María Patiño preguntó si podría ser en la casa familiar, en Palma, algo que Hugo negó: "No me encontraría cómodo en este momento. Cuando hay un adelanto de medidas hay cosas que respetar. Las cosas se tienen que hablar bien, en paz y armonía, y si es caso de alquilar otro apartamento por un mes para estar tranquilos y reflexionar bien yo lo alquilaré. O me voy yo o se va ella".