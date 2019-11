Belén Esteban critica con dureza a Mila Ximénez y pide su expulsión de 'GH VIP' Ecoteuve.es 16/11/2019 - 12:43 2 Comentarios

La tertuliana se enfrenta a su segunda nominación en el reality show

La última gala de GH VIP dejó cinco nominados que se juegan la expulsión a las puertas de la recta final. Entre ellos está Mila Ximénez y es por ello que los colaboradores de Sálvame han expresado quién quieren que sea el expulsado la próxima semana. Asimismo, Belén Esteban ha desvelado que para ella debería irse su compañera.

La ganadora de GH VIP 3 estaba en una de las salas de Telecinco cuando Carlota Corredera le ha preguntado sobre los nominados y quién debería abandonar la casa. En un principio, la colaboradora no ha querido decir nombres: "Yo lo tengo claro pero no quiero contestar porque luego sé lo que pasa".

Esta reacción hacía que la presentadora ahondase más en el tema e hizo pública su hipótesis sobre el silencio de Belén Esteban: "Yo interpreto que quieres que salga Mila y no quieres decirlo" y ha añadido que "a mi me cabrearía esta tarde que no queráis decir libremente quién queréis que salga porque al final confirmáis la leyenda de que hay una persona que provoca miedo".

Belén Esteban se sincera sobre el concurso de Mila

Tras estas palabras, la princesa del pueblo ha dado un paso hacía delante y se ha sincerado: "Cuando he hablado de ella lo primero que han dicho es que soy su enemiga y que me quiero vengar. El concurso de Mila no me está gustando pero no creo que lo deba de decir".

"Hay cinco nominados y hay varios que no me gustan pero si tuviera que elegir a alguien para que se fuera de la casa es Mila", ha proseguido la madrileña y ha añadido que "es verdad que he atacado a Mila cuando he creído que la tenía que atacar pero siempre con respeto".

Por último, Belén Esteban ha argumentado la razón por la que quiere que su compañera sea la expulsada: "Es mi amiga pero no puedo decir que me gusta. Es verdad que ha dado buenos momentos pero hay otros que ha estado fatal. Yo sé que estar encerrada es duro pero he visto muchos vídeos de ella que no me han gustado".