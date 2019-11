La aplaudida cita entre un hombre bigénero y una mujer sin prejuicios en 'First Dates': "Eres ultramegadivino" Ecoteuve.es 15/11/2019 - 11:44 0 Comentarios

Albert y Pilar protagonizaron una ejemplar velada en el dating de Cuatro

First Dates volvió a vivir este jueves una ejemplar cita entre un hombre que se definió como "bigénero y heteroflexible" y una mujer cuya "religión es que todo el mundo sea feliz". Albert llegó al restaurante de Carlos Sobera en Cuatro en busca de "una relación entre lo tradicional y lo liberal" y con la intención de "reivindicar la libertad de cada persona".

Y es que el hombre aseguró que en algunas ocasiones, dejaba a un lado a Albert para ser 'La Leo', su otro yo. Su cita fue Pilar, una asturiana de 47 años que aseguró vivir la vida con pasión: "Me gusta salir a bailar con mis amigos, hacer fiestas en mi casa... sobre todo la palabra fiesta", comenzó diciendo alegando ser "la extroversión en cuerpo y alma".

La velada siguió su curso natural hasta que Albert abandonó el salón principal para sorprender a Pilar regresando poco después metido en la piel de La Leo. Al verla, con vestido de mujer y peluca, la mujer se mostró fascinada y se lanzó hacia ella para besarla. "Eres la diosa Venus, me pareces la perfección elevada a la máxima potencia. Me pareces ultramegadivino. ¿Tú sabes lo que me haces sentir reina?", afirmó Pilar al verle.

Sin embargo, aunque Albert aseguró que le encantaba que Pilar no tuviera ningún prejuicio, se mostró abrumado ante "tanta efusividad y tanto beso", por lo que decidió no tener una segunda cita con ella fuera del programa.