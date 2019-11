El dardo de Évole a Abascal en los Ondas y el comentario de Rosa Mª Mateo sobre el abrazo de Sánchez e Iglesias Ecoteuve.es 15/11/2019 - 9:26 0 Comentarios

La administradora temporal de RTVE entregó varios premios con Juanra Bonet

La cadena SER entregó este jueves los Premios Ondas 2019. Jordi Évole recogió su galardón por el programa de Salvados que dedicó al papa Francisco y a Nicolás Maduro. "Qué bonito caballo, sobre todo porque nunca va a aguantar a Abascal", dijo al subir al escenario.

"Este premio nos lo dan por entrevistar al Papa, el representante de Dios en la tierra. Y a Maduro, el representante del diablo en la tierra. No me digan que no es el colmo de la equidistancia", continuó el presentador, que también aprovechó para hacer un comentario sobre la situación en Cataluña.

"Ustedes, que llevan unas horas en Barcelona. ¿Les han robado ya? ¿No? Vaya... nos estamos relajando", bromeó. "Aquí es muy fácil salir en televisión. Solo tenéis que quemar un contenedor. Nunca falla".

El comentario político de Rosa María Mateo

Una de las parejas que más llamó la atención a la hora de entregar los premios fue la que formaron el presentador de Antena 3 Juanra Bonet y la administradora única y temporal de RTVE, Rosa María Mateo.

"Sánchez e Iglesias hubieran dado más espectáculo", dijo el conductor de ¡Boom!. "No lo duces, ¿tú crees que nosotros somos espectáculo?", continuó la periodista. "Pero hay algo en lo que nos pueden dar ejemplo. Porque el otro día fueron muy breves... brevísimos", dijo la jefa de RTVE. "Y no que no sena más", apuntó Bonet. "Hablaba en otro sentido", concluyó Mateo.

Mejor programa de entretenimiento

La Resistencia.

Mejor programa de actualidad

Salvados, por los programas 'Ultimatum a Maduro' y 'Francisco'.

Mejor presentador

Carlos Franganillo.

Mejor presentadora

Alejandra Andrade y Paloma del Río.

Mejor serie española

Hierro y Arde Madrid.

Mejor intérprete masculino en ficción

Miguel Ángel Silvestre.

Mejor intérprete femenina en ficción

Candela Peña (Hierro)

Mejor programa emitido por emisoras o cadenas no nacionales

Tiera y mar, canal sur

Mejor serie de ficción de emisión digital

Boca Norte (Playz).

ONDAS NACIONALES DE RADIO

Mejor programa

Hoy por Hoy, de Pepa Bueno.

Mejor trayectoria

Carlso Herrera, de Cope.

Mejor idea radiofónica

Nadie sabe nada, de Buenafuente y Berto Romero.

Mejor programación especial

Más de uno, de Carlos Alsina, especial Día de la radio.