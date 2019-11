Un cambio en la mecánica de 'El Tirón' provoca el 'rechazo' de un concursante: "No quiero" Ecoteuve.es 14:52 - 14/11/2019 0 Comentarios

Christian Gálvez anuncia que van a apretar aun más a Rafa y Orestes

Pasapalabra dejó ser emitido tras una sentencia del Tribunal Supremo en la que les obligaba a dejar de hacerlo. Asimismo, Mediaset creó El Tirón, programa presentado por Christian Gálvez y con una duración de 20 minutos. Sin embargo, este espacio no consigue atrapar a la audiencia del mismo modo que lo hacía su antecesor.

La mecánica obligaba a que los concursantes acertasen un mínimo de 20 preguntas para poder seguir en el programa aunque no hayan ganado el bote. No obstante, la audiencia criticó que son muy pocas y que siempre están concursando los mismos.

Es por ello que la mecánica del programa ha cambiado y así se lo ha hecho saber el conductor del programa a Orestes y Rafa: "Os veo cómodos, en ocasiones bastante sobrados. Ya es la tercera semana que estamos en emisión, aquí en Telecinco, con El tirón, y tengo que daros una noticia".

Aumenta la dificultad para permanecer en El Tirón

"A partir de ahora vamos a cambiar el número mínimo de aciertos para repetir en el programa debido a la comodidad... ¿vais sobrados, no? Antes estaba en veinte y lo vamos a subir a veinticinco" prosiguió el que fuera presentador de Pasapalabra.

Los concursantes expresaron lo que pensaban acerca del cambio. Orestes se lo tomó con deportividad y sin poner mayor impedimento. No obstante, Rafa se quejó: "No quiero". Christian Gálvez siguió la broma con el concursante expresando que "ese 'no quiero' suena a '¿ah no? Pues sino para cenar, sino desayunar, sino para comer...".