Irene Junquera aclara su tremenda rajada contra 'GH VIP': "Las cosas cambian" Europa Press 14:25 - 14/11/2019 0 Comentarios

"Me apesta 'Gran Hermano", dijo sobre el reality en el que acabaría concursando

Irene Junquera no ha querido faltar al estreno de la nueva comedia de Álex García y Alexandra Jiménez, Si yo fuera rico. Una película donde también participan otros rostros importantes del cine español como Adrián Lastra y Paula Echevarría.

Una auténtica fiesta en la que Irene quiso hablar sobre su paso por la casa de Gran Hermano VIP. Y es que las críticas por su actitud dentro del concurso le han llevado a analizar lo que pasó: "No concursé. Iba muy virgen en este mundo de los realities y llegué allí y fui yo misma. No se trata de eso, ahora si entrara lo haría de otra manera pero bueno, es lo que me nació. No se me ha llegado a conocer".

Lea también: Adara o Maestro Joao se verán cara a cara con sus "cuentas pendientes" tras la expulsión más decisiva de 'GH VIP'

En lo referente al idilio de Adara y Gianmarco, Irene lo tiene bien claro: "Creo que por parte de ella está muy claro, tiene mucho que perder y aun así se ha arriesgado a decir un montón de cosas. Por parte de él, no he hablado con él todavía pero cuando hable con él fuera y me diga, te diré. Dentro de la casa se pueden confundir muchas cosas, él es muy joven, a ver cómo ha sido salir...".

Además, Junquera mantiene que con ella no quiso nada dentro de GH VIP: "A él le gusta gustar, al final es un chaval muy joven y le apetece el tonteo. Pensaba que le gustaba Alba".

<p><p>

El polémico tuit de Irene Junquera

Y en lo referente al polémico mensaje de 'me apesta Gran Hermano, lo siento', Irene ha explicado: "Yo dije 'Me apesta GH' allá por el 2010, hace nueve años. Las cosas cambian. Yo no era consumidora de GH. Lo que me llegaba eran broncas, lo que te llega cuando no consumes y solo ves titulares".

"Cuando me llegó la oportunidad de vivir la experiencia, me di cuenta de que no tiene nada que ver vivir la experiencia con ser consumidora, este año me lo he tragado entero desde que he salido. No se puede juzgar a alguien por una cosa que dijo hace diez años", ha concluido la periodista.