La política destroza una cita en 'First Dates': "¿Te gusta Podemos, en serio?" Ecoteuve.es 12:18 - 14/11/2019

Teresa rechaza a Ángel al asegurar que "no podría estar con alguien de izquierdas"

La política volvió a desmoronar una velada en First Dates. Teresa, valenciana de 32 años, afirmó que buscaba "un hombre muy sexual" y puso de requisito que "que suelte la pasta". Su cita fue Ángel, un exmonologuista procedente de Valladolid.

La cena ya empezó mal desde el principio cuando la mujer soltó "los españoles sois muy enanos" al ver a Ángel. Ya sentados, ella empezó a charlar sobre política: "En Valencia tenemos a un alcalde que se llama Joan Ribó que es del PSOE y tengo ganas de que lo echen".

"¿Eres de derechas?", preguntó de inmediato Ángel a lo que ella contestó de forma positiva y lamentándose de "los tres partidos fragmentados". En este punto salió a relucir Santiago Abascal y VOX: "Hay algunas cosas que sí que coincido con ellos".

El vallisoletano fue rotundo: "Yo he luchado toda mi vida para ser lo contrario". "¿Tú eres más de izquierdas, no?", insistió Teresa a lo que él respondió algo cortante: "Creo que se me nota. No hace falta ni preguntarlo y es más, estoy en contra de la derecha".

La cosa no quedó aquí. "¿Podemos no te gustará, no? Porque si no...". "Claro que me gusta, son de izquierdas", afirmó él para desesperación de Teresa: "Qué fuerte me parece...". "Son cosas que pasan", sentenció él.

"La idea de que yo fuese un chico como yo, que no quiero ser ningún prepotente pero sé que la gustaba, fuera de izquierdas, le atormentaba", señaló a las cámaras de Cuatro Ángel.

En la decisión final, y como era de esperar, los dos no quisieron tener una segunda cita. "Yo no porque es de izquierdas y tienes que ser más de centro o de derechas. De izquierzas, tan radical, no podría tener una segunda cita", dijo. "Pero de amigos, acepto cualquier tendencia".