El sabotaje de Tamara Falcó saca de quicio a Félix Gómez en 'Masterchef Celebrity': "Todo el puto día igual" Ecoteuve.es 14/11/2019 - 10:45 0 Comentarios

El actor sufre varias zancadillas de su compañera durante el concurso de La 1

Parece que Tamara Falcó la tiene tomada con Félix Gómez. La hija de Isabel Preysler tramó un plan hace unas semanas para eliminar al actor de Masterchef Celebrity y este miércoles le torpedeó en dos ocasiones.

Tamara Falcó fue la capitana de la prueba de exteriores de Masterchef. Tenía que coordinar a los dos equipos pero llamó la atención su actitud con Félix Gómez. "¿Le estás poniendo zancadillas a Félix?", preguntó Pepe Rodríguez.



"Está muy perdida". protestó Félix Gómez, que vio cómo su compañera echaba a perder, en dos ocasiones, las claras sobre las que trabajaba. "Es que así no se puede trabajar, joder, todo el puto día igual. Es verdad que son muchas voces reclamándola, pero Tamara está muy perdida en las elaboraciones".

"Eres voluntariosa, pero mandar no es lo tuyo. Lo que no te cuesta mucho es sabotear. El sabotaje que le has hecho a Félix no tiene nombre. Le has estropeado dos veces sus claras. No encuentro explicación", dijo Pepe Rodríguez.

Tamara Falcó 'roba' la cayena a Félix Gómez: "Sigue torpedeándome"

Pero ahí no quedó la cosa. Tamara y Félix Gómez se volvieron a ver las caras en la prueba de expulsión. La celebrity retó al actor para preparar un plato de pasta y volvieron a surgir problemas.



Gómez tuvo que condimentar el plato con pimienta porque no encontraba su su cayena. Casualmente se lo había robado Tamara, aunque dijo había sido por un despiste. "¡Sigue boicoteándome! ¿Por qué?", lamentó el actor.