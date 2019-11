El beso de Tamara Falcó y Jordi Cruz tras el enfado del juez en 'Masterchef Celebrity': "¡Morreo, morreo!" Ecoteuve.es 11:20 - 14/11/2019 0 Comentarios

La hija de Isabel Presley finalmente accedió a la propuesta del equipo rojo

En la última entrega de Masterchef Celebrity, Tamara Falcó tuvo que capitanear los dos grupos en la prueba de exteriores. Durante el cocinado, todos estaban de buen rollo y no hubo mayores disputas. Sin embargo, el resultado no fue el esperado por el jurado, ya que la hija de Isabel Presley no pudo hacer frente a las dudas de sus compañeros.

Yolanda Ramos, Vicky Martín Berrocal y Juan Avellaneda integraban el equipo rojo y su labor era ejecutar correctamente el postre, un helado de cereales. No obstante, este debía ser hecho a mano con nitrógeno líquido, algo que se les hizo imposible.

Ante esta situación, Jordi Cruz les ayudó para que pudiera salir el postre tal y como se había preestablecido. Sin embargo, el chef terminó dejándolos solos tras un comentario de Tamara Falcó que no le hizo ninguna gracia. Los componentes del equipo intentaron congelar el helado pero no lo lograron. Fue entonces cuando Falcó, en nombre de todo el equipo, se acercó a Jordi Cruz para disculparse y pedirle que les ayudase con el postre.

El beso entre Tamara Falcó y Jordi Cruz

En un principio, Cruz no dio su brazo a torcer, ya que decía que su comentario "había sido humillante". Acto seguido, el chef 'chantajeó' a Tamara Falcó diciéndole que tenía que hacer algo si quería que volviese a ayudarles. "¡Morreo, morreo! ¡Directo, directo!", bromeó entonces desesperada Yolanda Ramos.

La hija de Isabel Presley le dio un beso en la mejilla para convencerlo, pero no fue suficiente y le pidió que le diese otro. En el segundo, el chef giró la cabeza para acercarse a los labios de la aspirante y estuvieron muy cerca de darse un beso. Tras esto, Cruz volvió y logró terminar el postre con éxito.