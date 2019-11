La contundente respuesta de María Patiño a Carmen Borrego: "Eres una cobarde, una mentirosa y una estafadora" Ecoteuve.es 13/11/2019 - 19:20 0 Comentarios

La presentadora de 'Socialité' planta cara a la hija de María Teresa Campo

Continúa la guerra abierta entre Carmen Borrego y los tertulianos de Sálvame. El pasado domingo, la hermana de Terelu Campos lanzó un dardo envenenado a María Patiño desde el plató de Viva la vida quejándose de que la presentadora la haya llamado "estafadora". "Yo no voy de víctima, lo que no me gusta es que me llame estafadora y diga que soy la persona menos honesta. Para hablar de honestidad hay que tener todo muy limpito", lamentó.

La presentadora de Socialité echó en cara a Borrego que hablara "desde la barrera": "Ahí te desenvuelves bien", empezó diciendo irónica dejando claro que le hubiera gustado "discutir a la cara" con ella. Patiño desveló entonces que ha hecho un trabajo de 'investigación' sobre el último año que pasó la hija de Mª Teresa en el programa para intentar entender por qué la llamó "estafadora".

Lea también: La policía interviene en la grabación de Ven a cenar conmigo de Carmen Borrego y Víctor Sandoval

La periodista recordó que en su última entrevista en el Deluxe, Borrego había asegurado que había órdenes expresas de Sálvame para que Payasín lanzara un tartazo a la cara de la colaboradora en el Sálvame Okupa. "No me reí del tartazo, entendí tu humillación y estuve a tu lado", afirmó. "Eres cobarde, mentirosa y una estafadora porque has dado a entender que gente de este equipo te ha querido hacer daño física y moralmente con intencionalidad. Eso es una estafa", dijo rotunda la presentadora, que echó en cara a Borrego que la que tuviera que comerse el marrón en plató siempre fuera su hermana.

"Sí, me puse de pie y te llamé estafadora, pero tú no estabas aquí. Aquí estaba Terelu. Y siempre que ha habido polémica tu no has estado aquí. Ha estado Terelu. Y por eso no puede volver a este programa", lamentó Patiño. "Esto no es una opinión, son datos. Di lo que consideres. Yo no sé cómo tengo la casa, si limpita o no, pero sé que mi casa la tengo cerrada. Tú, de vez en cuando, la abres para todo el mundo", sentenció.