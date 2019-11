Risto Mejide expulsa a Javier Negre de su programa tras su escándalo: "Ya no eres bienvenido" Ecoteuve.es 13/11/2019 - 18:49 0 Comentarios

El periodista comunicó su decisión de dejar de colaborar con 'Todo es mentira' hace seis días

Javier Negre ya "no es bienvenido" en Todo es mentira. Así de contundente ha sido Risto Mejide este miércoles en su programa de Cuatro después del escándalo del periodista al publicar una entrevista que "jamás fue concedida" y por la que El Mundo ha tenido que rectificar tras una sentencia.

El presentador ha explicado a los espectadores que Negre decidió de dejar de colaborar con nosotros "de manera unilateral y sin explicación". "En ese momento, no entendimos su decisión porque ha seguido colaborando con medios, incluso con programas de esta caso, pero la respetamos", ha dicho. "Seis días después conocemos la sentencia que ha publicado El Mundo".

Lea también: Risto Mejide promociona Antena 3 y La Sexta en Mediaset

Risto ha asegurado que no va a permitir "la falta de lealtad", dado a que durante seis no ha querido dar explicaciones. "Le hemos dado todas las oportunidades para que se explicase, con una declaración grabada, un whatssap... Creemos que los espectadores merecen una explicación", ha dicho recalcando que tenía "línea directa" con él. "Javier Negre ya no eres bienvenido en Todo es mentira".

El dardo de Risto Mejide a Ana Rosa por Javier Negre

En la mañana de este mismo miércoles, el programa ha intentado coger alguna declaración del periodista a su llegada a Mediaset para su colaboración con El programa de Ana Rosa. Sin embargo, Javier Negre ha mantenido silencio.

Un silencio que también se ha llevado hasta el plató del matinal de Telecinco, ya que nadie le ha sacado la polémica. "Nadie le ha preguntado sobre este tema. Nosotros no somos quien para decirle a nadie lo que tiene que preguntar y lo que no, pero a mí me sorprende mucho", ha criticado Risto.