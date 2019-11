La noche 'mágica' de 'La Resistencia': así se vivió desde dentro el 'primer set' entre Broncano y Gerard Piqué Adrián Ruiz 9:50 - 14/11/2019 | 11:55 - 14/11/19 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES se cuela en la grabación del especial del programa de #0

El 'late night' de Movistar+ congregó a 1.500 personas en la sede de la Copa Davis

El humorista 'se pica' con Pablo Motos y convierte al futbolista en su Will Smith

La Resistencia abandonó este miércoles las entrañas de la Gran Vía de Madrid -cada día David Broncano pone patas arriba las tablas del recóndito Teatro Arlequín- para trasladarse por una noche a La Caja Mágica, escenario que acogerá del 18 al 24 de noviembre la nueva Copa Davis de tenis ideada por Gerard Piqué.

Movistar+ no dejó pasar la oportunidad de demostrar su poderío con un despliegue técnico inédito hasta la fecha en el espacio de humor de #0: instaló en el estadio diez cámaras, a las que sumó una grúa de 8 metros y una cámara máster empleada para las retransmisiones deportivas, y utilizó unos 120 robots para la iluminación del recinto que supusieron un consumo aproximado de unos 220 KW.

Con una una puesta en escena espectacular, el equipo -compuesto para este especial de 120 personas- reprodujo a pie de pista el set principal del programa. Todo ello, ante la atenta mirada de 1.500 personas que abarrotaron la pista Arantxa Sánchez Vicario en una gran cita a la que ECOTEUVE.ES tuvo la oportunidad de acudir.

El público se entregó de principio a fin, lanzando los cánticos popularizados por el late night (no faltó su ya cansino clásico ¡A por el bote!) incluso desde antes de que diera comienzo la grabación. Jaime Caravaca fue de nuevo el encargado de realizar el 'preshow' para calentar aún más los ánimos de una grada que contó con la presencia de algún VIP.

Mientras trataba de 'trolear' a uno de los asistentes, Caravaca se topó con la cómica Susi Caramelo, que se mostró avergonzada al ser pillada en compañía del actor Israel Rodriguez. "¡Este es el que me estoy tirando!", gritó entre risas la reportera ante el sonrojo del intérprete al que la catalana ya 'tiró los trastos' en una de sus virales piezas para Las que faltaban. El previo concluyó con Jaime Caravaca y Grissom realizando un sketch sobre el supuesto coqueteo con la cocaína de una persona famosa que atiende a las iniciales de "A.R.".

Lea también: Gerard Piqué y su regalo de 38.000 euros a David Broncano en La Resistencia

A Grissom le siguió Ricardo Castella, que anunció el arranque de la grabación y dio paso a un David Broncano que saltó a la pista ovacionado ante los focos cual estrella de la NBA. El presentador, que recibe este jueves el Premio Ondas que reconoce a La Resistencia como el Mejor Programa de Televisión, se enfrentaba a uno de los retos más grandes de su carrera y lo solventó de forma sobresaliente.

Con su mordaz humor y su magistral habilidad para la improvisación, el de Orcera (Jaén) jugó una noche más con el público, sabedor de que hacerlo cómplice de su espectáculo es una de las claves de su éxito. Y tras un monólogo trufado de chistes políticamente incorrectos, Jorge Ponce entró en escena de la forma más épica: subido a una especie de 'cuadriga' que acompañaba cantando un gran grupo de niños sobre una alfombra verde que se desplegaba hasta el set. Mientras tanto, una de las gradas formaba entre confetis dorados un gran mosaico con la cara y sonrisa inquietante del cómico.

Broncano convierte a Piqué en su Will Smith

El colofón del primer programa (el segundo especial, con varios invitados sorpresa, se emite esta noche a las 00.00) se produjo con la llegada de Gerard Piqué, que se ha convertido, después de tres visitas, en uno de los grandes embajadores de La Resistencia.

El defensa del F.C. Barcelona ha entrado de lleno en la tónica del formato, logrando reírse de sí mismo y exponiéndose con humor a las bromas de Broncano y "del público más troll de la televisión". El catalán llegó a La Caja Mágica entre gritos de "¡Hala Madrid!", "¡Viva España!" y algunos irreproducibles insultos que pusieron rápido en ambiente al futbolista.

Durante su entrevista, Gerard Piqué y Broncano volvieron a demostrar una gran complicidad y el central no dudó en abordar (desde la comedia) varios temas no exentos de polémica, como el pequeño discurso en catalán que dio la princesa Leonor durante unos premios entregados en Girona o los 'elevados' impuestos que se pagan en Cataluña.

En definitiva, La Resistencia se hizo grande este miércoles abandonando por unas horas ese "keep it cutre" que tanto ha reivindicado Broncano a lo largo de los últimos años. El programa demostró que ya puede mirar 'de tú a tú' a El Hormiguero, el que para el cómico es su máximo referente dentro de la televisión. Y que no se preocupe el presentador, que como Pablo Motos, él tiene a su propio Will Smith: se llama Gerard Piqué y ha venido para quedarse.