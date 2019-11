La decisión de Pablo Motos con su voto en las elecciones del 10N: "Por honestidad" Ecoteuve.es 13/11/2019 - 13:34 0 Comentarios

El presentador explica a la audiencia qué hizo tras haber entrevistado a los candidatos

La política volvió a ser protagonista de El hormiguero dos días después de las elecciones generales. Pablo Motos, que recibió a Sergio Dalma, confesó en la sección presentada por Cristina Pardo que no votó el pasado domingo.

Para empezar, el presentador hizo un breve análisis de los comicios: "Pedro Sánchez ha convocado elecciones y ha perdido todo el mundo menos VOX y para el PP tampoco ha sido un buen resultado, se pongan como se pongan". Y añadió que "Podemos no ha parado de bajar y ahora con 35 escaños, Pablo Iglesias va a ser vicepresidente".

A continuación, el valenciano quiso hacer una reflexión después de que los votos se hayan repartido "a los extremos" y que la "convivencia en el día a día" entre la gente se pueda resentir.

"Tienen que aprender a convivir los de derechas y los de izquierdas. Los dos tienen que entender que el hecho de que a uno le gusten unas ideas y a otro otras, es particular y no tienes por qué estar de acuerdo con alguien para ser su compañero, amigo o amante", siguió con su discurso.

Pablo Motos: "Mi mujer y yo votaríamos diferente"

Fue entonces cuando confesó que no votó "por una cuestión de honestidad conmigo mismo". "No voto porque no quiero entrevistar a un candidato, son todos tíos, a un tío, y luego tener que votarle a uno de ellos. Pero esto es una cosa particular".

Y terminó diciendo que ""si fuésemos a votar mi mujer y yo a la vez, ella votaría una cosa y yo votaría otra. Y nos queremos desde hace 27 años así que se puede hacer".