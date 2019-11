La cruda entrevista de Hugo contra Adara: problemas sexuales, la custodia de su hijo y una posible demanda a Joao Ecoteuve.es 13/11/2019 - 12:45 0 Comentarios

El uruguayo habla sin tapujos de la relación de su pareja con Gianmarco

"Adara es otra persona, ha perdido su carisma y ahora es súbdita del Maestro"

"Gianmarco se ha acercado a Adara por interés, la está utilizando", asegura

Hugo Sierra ha roto al fin su silencio después de que decidiera abandonar la televisión al sentirse traicionado por Adara durante su paso por la casa de GH VIP. El uruguayo ha decidido desvelar, tras recibir la suculenta oferta de una conocida revista, cómo era su relación con la concursante antes de que esta confesara en el reality sus intenciones de romper con él al haberse enamorado de Gianmarco.

Muy "dolido", Hugo Sierra ha comenzado asegurando que su relación con Adara era totalmente estable antes de su marcha a Guadalix. "Si hubiéramos estado mal, le hubiese dicho que no entrara. Yo la animé", afirma en el comienzo de una dura entrevista a Lecturas. El ganador de GH Revolution cree que la madrileña se va a arrepentir de su acercamiento a Gianmarco cuando salga de la casa.

"Cuando se vea en los vídeos va a ser muy duro para ella, sabe que no merezco lo que hizo", declara el empresario en alusión a unas imágenes en las que la joven le acusaba de no querer trabajar ni tener relaciones sexuales con ella. "Me puso de vago, fue de lo que más me dolió, muchísimo", afirma recordando que se "dejó el alma" en la obra de su restaurante y el local de uñas que lanzó para que ella lo gestionara.

Lea también: Adara desvela lo que hacía con Gianmarco bajo el edredón en GH VIP

Respecto a la cuestión sexual, Hugo confirma (a medias) que Adara se tuvo que someter a una labioplastia vaginal, tal y como desveló su tía Pilu en el Deluxe. "Desde un mes antes de tener al niño, tuvimos una etapa en la que no podíamos tener relaciones. Después del aprto, los 40 días sin relaciones se alargaron más del doble y no nos acostábamos por un problema físico, que ya contará ella cuando salga. Había que tener mucho cuidado. Si no está apta, ¿cómo voy yo a intentarlo?", asegura Sierra, que desmiente también que haya insultado a su pareja.

Hugo se plantea demandar al Maestro Joao

Hugo dice no reconocer a la Adara de la que se enamoró: "Es otra persona. No sé lo que le está pasando. Me encantaba su carácter irrenunciable. No dejaba de ser como era por nadie. Ahora es súbdita de Gianmarco y Joao. Ha perdido todo su carisma", declara antes de avanzar que se plantea denunciar al vidente por insinuar que "machacaba psicológicamente" a la exazafata. "Es muy grave eso. Tengo amigos que están mirando esas imágenes para saber si hay algo demandable", avanza.

En cuanto a Gianmarco, Hugo cree que se ha acercado a su pareja "por interés" y "por estrategia": "Su hermano le dijo que fuera su amigo. [...] Dijo que era una amistad y sólo cuando lo apretaron dijo que estaba enamorado. La está utilizando", declara añadiendo que "si Adara hubiese visto de mi la mitad de lo que yo he visto de ella, me cuelga".

Pese a todo, y aunque reconoce que "pinta muy mal", el uruguayo no da todavía por perdida su relación con Adara. Eso sí, Hugo deja claro que si se separa de la concursante, intentará conseguir la custodia compartida de su hijo. "Me gustaría estar con él. Es un tema muy delicado y doloroso. Lucharé por mi hijo", anuncia antes de asegurar que "es muy difícil" que logre perdonar a la joven. "Sería el aprendizaje más grande de mi vida".