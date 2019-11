Loco Gatti votó a Pedro Sánchez "por guapo" sin saber que es de izquierdas y critica a Ferreras: "Tiene cara de malo" Ecoteuve.es 12:40 - 13/11/2019 0 Comentarios

El colaborador de Pedrerol confió en el socialista porque "tiene personalidad" y "habla fino"

Gatti dice que "el de la coleta", en alusión a Pablo Iglesias, es "raro y misterioso"

Por último, critica el ego del presentador de La Sexta: "Parecía el presidente"

Tras las elecciones generales del 10N la política llegó a El chiringuito de Pedrerol con el Loco Gatti como analista improvisado. El colaborador de la tertulia confesó que votó a Pedro Sánchez "por guapo" sin saber cuál era su ideología: "Ahora me enteré que es de izquierdas...".

"Me cae bien Sánchez. Tiene presencia. Habla fino", argumentó ante las risas de los colaboradores. "Yo le voto porque el tipo tiene personalidad, me gusta. Es guapo". "La erótica del poder", añadió Eduardo Inda.

Aprovechando la situación, Pedrerol pregunto a Gatti por el resto de líderes políticos: "Pablo Casado, qué tal?". Sin embargo, el argentino prefirió hablar del "de la coleta", en alusión a Pablo Iglesias: "¿Sigue ahí? No me gusta. No, no. Le veo raro, misterioso".

"¿Y Rivera?" "Rivera quedó fuera del partido, ¿no?", respondió. Mientras, de Puigdemont, "el catalán", dijo que "menos mal que está fuera". En este sentido, Gatti sugirió que Florentino Pérez sea el presidente del Gobierno: "Iría en un partido de derechas, de crecimiento".

Loco Gatti saca los colores a Pedrerol por Ferreras: "Tenéis mucho ego"

Loco Gatti también opinó sobre Antonio García Ferreras: "Tiene cara de malo. ¡Antoñito, cambia de cara!. "Su cara transmite cara de bronca, no sé con quien. Será con Florentino [Pérez]". Minutos más tarde, puso en aprietos a Pedrerol: "¿Con vos anda bien? ¿No hay una competencia?".

Josep respondió que no porque ocupan "franjas diferentes" y Gatti insistió: "Da igual, son dos líderes ahora. Creo que hay piques igual porque son muy individualistas. Son yo, yo, yo". "Antonio tiene un ego... Le conozco desde que vine de Argentina. Ya tenía ego pero ayer parecía que era el presidente", terminó.