Maestro Joao, "destruido" tras el duro alegato envenenado de Pol en 'GH VIP' por su supuesto amante Ecoteuve.es 13/11/2019 - 11:41 0 Comentarios

El luchador, indignado por la confesión del vidente sobre su amigo especial

GH VIP despejó dudas este martes respecto a la crucial expulsión que se vivirá en la próxima gala. Jorge Javier Vázquez anunció durante el Límite 48 Horas del reality que Hugo se convertía en el concursante salvado al ser el que menos votos en contra había recibido hasta la fecha por parte del público. De este modo, Adara y Joao se encuentran a un paso de abandonar la casa.

Poco antes de conocer la decisión de la audiencia, el vidente protagonizó uno de los momentos más dramáticos de la noche. Todo ocurrió cuando Pol Badía se dispuso a lanzar un alegato -supuestamente- a favor del concursante. "Quiero que ganes pero creo que, en este momento, no soy la persona más indicada para hacerte este alegato. Te lo debería hacer Alberto, tu amigo de Jaen, del cual te acuerdas mucho y lo mencionas a todas horas", dijo en referencia al supuesto amante de su novio.

Lea también: 'GH VIP' 'encarcela' a Mila Ximénez con su enemigo Hugo y sufre un ataque de ansiedad: "¡Sácame de aquí!"

El Maestro Joao se derrumbó al escuchar las palabras del que hasta ahora ha sido su pareja. "No sé qué decir. Siento que hayas tenido que decir mi alegato", dijo entre lágrimas el adivino. "No sé de qué manera lo voy a pagar. Siento que me haya enamorado de otra persona. A ti te sigo queriendo", terminó reconociendo el concursante ante los abucheos del público presente en plató.

"Estoy destruido ahora", reconoció Joao antes de lanzar un mensaje a la audiencia. "La gente que me ha abucheado que sepa que tengo derecho a equivocarme", sentenció con orgullo explicando que era su deber dedicarle desde dentro de la casa unas palabras de recuerdo a su especial amigo.