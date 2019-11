Álex Casademunt se cree una noticia de 'El Mundo Today' y pide una rectificación por 'fake news' Ecoteuve.es 11:15 - 13/11/2019 0 Comentarios

El medio satírico puso en boca del triunfito el comentario viral de Rosalía sobre VOX

Surrealista. Álex Casademunt se ha creído una noticia de El Mundo Today con él de protagonista. La información pone en boca del triunfito el comentario viral que hizo Rosalía en contra del partido que lidera Santiago Abascal: "Fuck Vox".

Casademunt salió al paso de la publicación del medio satírico desmintiendo la declaración y pidiendo una rectificación por 'fake news' mediante un comentario en Instagram que luego borró. Sin embargo, quedó reflejado gracias al pantallazo de un usuario.

Tal y como explican en su página, el "único fin" de El Mundo Today es el "entretenimiento". "Todos sus contenidos son ficción y no se corresponden con la realidad. Todos los referentes, nombres, marcas o instituciones que aparecen en la web se usan como elementos contextuales, como en cualquier novela o relación de ficción".

Lea también: Espinosa de los Monteros, sobre el veto de Vox a algunos medios: "De Prisa no me creo ni la lista de Los 40 Principales"

"No sé quien ha escrito eso pero, por supuesto, no he sido yo. Jamás me he pronunciado en política y mucho menos si lo hiciera sería desmereciendo ni insultando a ningún partido, FAKE!", empezaba diciendo el texto del cantante.

"Así que El Mundo Today deberíamos ser más leales a la información y al menos contrastar si es o no veraz y cierta. Gracias y buenas noches gente".

De verdad que este día no se acabe nunca pic.twitter.com/V0dW9IQ9Eh — Jotaderos (@jotaderos) November 12, 2019

El cabreo de Álex Casademunt ha provocado una lluvia de comentarios en Twitter mofándose de la surrealista situación. Estos son algunos de ellos:

Si tenemos que empezar a desmentir las noticias del mundo today es que algo no estamos haciendo bien como sociedad — LamadredeLebron (@LamadredeL) November 12, 2019

mejor día de la historia ???????????????????????????? — La Kapowski (@CarminaVitamina) November 12, 2019