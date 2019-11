Lolita confiesa su experiencia con las drogas a Broncano: de la cocaína a una fortuita raya de Nesquik Ecoteuve.es 13/11/2019 - 10:57 | 10:59 - 13/11/19 0 Comentarios

La cantante habló de su propia experiencia en su visita a 'La Resistencia'

David Broncano recibió este martes la visita de Lolita Flores. La actriz y cantante acudió a La Resistencia para promocionar La Fuerza del Cariño, su próxima obra teatral junto a Luis Mottola, Antonio Hortelano y Marta Guerras. Y aunque el cómico y su invitada empezaron hablando de su nuevo proyecto sobre las tablas, la conversación acabó girando hacia otros derroteros.

Tras defender a su hija Elena Furiase por su metedura de pata con el cambio climático en el programa de niños de Telemadrid, Broncano terminó preguntando a Lolita por su experiencia con las drogas después de que esta confesara que le gusta tumbarse a la intemperie a contemplar el universo. "¿Después de tomarte un par de setas?", planteó el presentador ante las risas del público. "¿Alguna vez has consumido setas alucinógenas?", insistió mientras la intérprete lo negaba en rotundo.

"No me ha dado nunca por las setas. Me dan miedo. A mí me gustan las drogas...", empezó diciendo Lolita antes de que el público estallara de júbilo. "No me habéis dejado terminar. Droga es una aspirina... Nunca me han gustado las drogas duras ni que me saquen de quicio", matizó.

"A mí me gusta el whisky, la cerveza y el vino, que me dan un puntito. Bueno, ¿y quién no ha probado...?", dijo a medias antes de replantear su frase. "A ver, esto yo lo he contado en un libro. Yo he probado la cocaína, pero no la recomiendo. No recomiendo ninguna droga... Eso sí lo quiero dejar muy claro", declaró la actriz antes de que Broncano hiciera algunas bromas con el popper.

El día que Lolita esnifó una raya de Nesquik

Finalmente, Lolita quiso recordar una divertida anécdota que vivió durante durante rodaje de Rencor, película de 2001 por la que acabó ganando el Goya a la Mejor Actriz Revelación. La intérprete explicó que su personaje llevaba una mala vida y coqueteaba mucho con las drogas.

"Había un plano en el que me tenía que meter una raya de heroína. "Me pusieron una raya de Nesquik y como yo soy muy buena actriz, cuando yo me meto en el papel lo quiero hacer de verdad... Pues la raya de Nesquik para dentro", contó ante las risas de todos los presentes. "Cuando dijeron 'corten' pedí un vaso de leche para metérmelo por la nariz y quitarme los grumos", añadió mientras Broncano le hacía saber que era "pionera en los challenge de Youtube".