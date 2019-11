El motivo por el que Miki Nadal se coló en 'El chiringuito' de Pedrerol: "Esta gente no sé quiénes son" Ecoteuve.es 12/11/2019 - 19:54 0 Comentarios

El colaborador de 'Zapeando' visitó el plató de la tertulia futbolera de Mega

El chiringuito de Josep Pedrerol tuvo un 'comentarista' más en la madrugada de este lunes. Mientras los contertulios intentaban poner cara a algunos de los entrenadores que acudieron a una cumbre realizada en Nyon, Miki Nadal irrumpió por sorpresa... por culpa de Josep.

Al verlo fuera de cámara, Pedrerol pidió que le acercaran rápidamente el micrófono y que ayudara a resolver la identidad de los que aparecían en la foto: ¿Tú sabes quiénes son?". "No sé quién es esta gente", respondió.

A continuación, se estableció una pequeña conversación. "¿Todo bien?", preguntó Josep a lo que el colaborador de Zapeando asintió: "Todo bien. Aquí os estoy viendo. Muy bien, os sigo". "Da recuerdos al equipo", zanjó Pedrerol para después pedir un aplauso.

Pero, ¿qué hacía Miki Nadal por el plató de El chiringuito?. "Estaba por los pasillos de Atresmedia, era la una y ya me iba a ir a casa, pero decidí ir a verlos porque de vez en cuando me meto con alguno de ellos", empezó explicando en referencia a 90 Minuti. "Fue asomarme y en un segundo me dieron el micro y la cámara, no sé que ojos tiene Pedrerol".