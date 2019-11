Estela echa más de menos a Kiko Jiménez que a Diego Matamoros en 'GH VIP': "Su marido debe estar preocupado" Ecoteuve.es 12/11/2019 - 18:18 0 Comentarios

La concursante hace una importante confesión sobre el novio de Sofía Suescun

Estela Grande ha realizado unas inesperadas declaraciones dentro de la casa de GH VIP. La concursante asegura echar más en falta a Kiko Jiménez que a su propio marido, Diego Matamoros. El andaluz ha podido ver las imágenes desde el plató de Myhyv y ha lanzado una advertencia al hijo de Kiko Matamoros.

"He tenido una semana muy mala. Cuando se fue Kiko lo llevé muy bien, pero cuando ha vuelto en la repesca y se ha vuelto a ir ha sido más duro", empezó diciendo Estela en el confesionario. "Kiko llegó y le dije: Te he echado más de menos a ti que a mi marido. Y es verdad. Con quien he convivido aquí dentro es con él. Echo de menos esos momentos porque eso con mi marido no lo puedo compartir aquí", continuó explicando.

Lea también: Sofía explota contra Kiko por lo que dijo de Estela en GH VIP 7: "¡Vete a tomar por culo!"

Estela reconoce haber llorado por la ausencia de su compañero: "Cuando dos personas se enamoraban en un reality, yo no me lo creía. ¿Cómo se van a enamorar si no se conocen de nada?", dejó caer la modelo viéndose obligada a rectificar. "He puesto el ejemplo del amor, pero también vale el de amistad", quiso matizar asegurando que Kiko "es el amigo que me llevo de GH".

Kiko pudo escuchar las palabras de su especial amiga desde el plató de Myhyv y no dudó en lanzar un dardo a Diego Matamoros. "Estela está preocupada por dar explicaciones cuando salga. El que debe estar preocupado es su marido, ya que hay muchas supuestas infidelidades por su parte", dijo el novio de Sofía Suescun. "Me hace ilusión que Estela me recuerde, pero yo estoy muy feliz con mi pareja", quiso dejar claro el andaluz.