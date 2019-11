Noemí Salazar explica su vínculo secreto con Antonio David: "Le tengo mucho cariño" Ecoteuve.es 12/11/2019 - 17:21 0 Comentarios

La concursante salvó de la nominación al exmarido de Rocío Carrasco el pasado jueves

Pese a que Noemí Salazar se ganó el título de 'mueble' de GH VIP 7, la reina del 'brilli, brilli' ha conquistado a los espectadores y aun se mantiene en la pelea por el maletín. Así las cosas, la suerte ha estado con ella en las últimas semanas convirtiéndose en jefa de la casa hasta en tres ocasiones.

Este jueves, Noemí utilizó el poder del intercambio para sacar a Antonio David de la lista de nominados y hacer subir a Maestro Joao a la palestra junto con Adara Molinero y Hugo Castejón. Todo ello, para que este último saliera expulsado, según su razonamiento.

Estos días, la concursante ha querido dar más detalles de su movimiento en la gala semanal desvelando lo que le une con el exmarido de Rocío Carrasco: "Estoy muy contenta porque me he convertido por tercera vez en líder, que se dice pronto, pero por un lado estoy un poco rayada por la decisión que he tomado".

"A Antonio David le tengo mucho cariño porque su primo trabaja con mi marido, porque le conozco también de fuera, sé que lo necesita porque tiene una situación difícil", afirmó Noemí en el confesionario.

"Me da pena haber subido a Joao pero claro Antonio David es de los míos, y si era el poder del intercambio, he visto la oportunidad de que estén nominados los tres del otro grupo. Yo creo que he sido lista, ¿no?", se preguntó.