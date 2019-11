Cinco momentos en televisión de Rafa Lomana, nuevo diputado de VOX en el Congreso de los Diputados Ecoteuve.es 14:15 - 12/11/2019 | 14:35 - 12/11/19 0 Comentarios

El hermano de la empresaria se dio a conocer con Calleja y luego concursó en 'Supervivientes'

Rafa Lomana ha conseguido su objetivo: ser diputado de VOX en el Congreso de los Diputados. El increíble ascenso del partido de Santiago Abascal en las elecciones generales del 10N ha permitido a que el hermano de la empresaria Carmen Lomana llegue a la Cámara Baja.

Lomana lideró las listas de VOX en Albacete, donde la formación consiguió casi 44.237 votos y arrebatando el último escaño en juego a Ciudadanos. Rafa sustituyó al historiador Fernando Paz, líder del partido en los comicios del 28A, tras denunciar "una cacería mediática".

El santanderino es conocido por el público gracias a sus apariciones en pantalla, por lo que se une a la larga lista de televisivos que han decidido probarse en política. ECOTEUVE.ES repasa algunos de sus momentos.

- Calleja, Lomana y una "braga" en la selva

El 'nacimiento' de Rafa Lomana en la televisión fue gracias a Jesús Calleja. El aventurero dio la oportunidad al esquiador en Desafío extremo convirtiéndose en uno de sus ayudantes. "Este tío es hipocondríaco", dijo Calleja al ver a Rafa con una "braga" en la cabeza para evitar las picaduras de los mosquitos en la selva para evitar el dengue y la malaria. "Lo peor es que se mete en la cama así".

- 'Palafito, palafito', su hit en 'Supervivientes'

Fue su concurso en Supervivientes 2014 lo que le permitió dar definitivamente su salto a la popularidad. El concursante se pasó cinco semanas marginado en el palafito, donde llegó a hablar solo y hasta cantar al componer la canción Palafito, palafito. El público le premió con el segundo puesto de la edición, por detrás de Abraham. [VÍDEO]

- Su guerra con su hermana Carmen Lomana, en el 'Deluxe'

Su relación con su hermana Carmen Lomana está rota desde hace mucho tiempo, a raíz de la muerte de su madre. En 2014, Rafa entró en directo muy cabreado por teléfono para desmentir todo lo que estaba diciendo Carmen en el Deluxe: "Tendrá que demostrar delante de un juez todas las barbaridades que está diciendo". [VÍDEO] Ahora, la empresaria se ha desmarcado completamente de VOX.

- El plantón de los jóvenes de Benidorm

Tras Supervivientes, Rafa Lomana colaboró con Hable con ellas haciendo algunos reportajes. En uno de ellos, propuso a los jóvenes de Benidorm que dejasen la fiesta y que se fueran a entrenar con él a primera hora. "¿Habéis visto a algún mono que no sea alegre? Ninguno bebe, ninguno fuma, sonríen...". Pero, como era de esperar, ningún 'fiestero' acudió a su quedada. [VÍDEO]

- Retó a Saúl Craviotto con la piragüa

Lomana retó a Craviotto a una carrera en piragüa en Be the best, un programa que se emitió en Be Mad, donde tenía que recorrer 70 metros por los 200 del medallista olímpico. No se le dio nada bien porque dos veces: "Con la emoción metí la pala fuerte, me desequilibré y me fui el agua". A la tercera, Saúl voló y le superó. [VÍDEO]