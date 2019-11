Isabel Gemio responde a los piropos de Toñi Moreno: "Mucho sexo, eso es lo mejor para la piel" Ecoteuve.es 12/11/2019 - 12:13 0 Comentarios

La presentadora de 'Un año de tu vida' le preguntó por el secreto de su belleza: "¡Lo sabía!"

Isabel Gemio visitó a Toñi Moreno en Un año de tu vida, programa que presenta en Canal Sur, para hacer un repaso de cómo se ha abordado el sexo en la televisión. La invitada, además de ser conocida por encabezar Sorpresa, sorpresa, presentó el innovador Esta noche, sexo en la década de los noventa.

La entrevista comenzó con los piropos de Toñi: "¡Pero qué guapa estás! ¿Qué ha pasado?". "¿Habéis visto que guapa viene?", siguió insistiendo la gaditana, ahora preguntando al público que había en plató. "Pero esto me lo va a contar... Esa belleza que tú traes no es maquillaje ni nada, es una belleza más profunda. ¿Tienes algo que contarme?".

"Mucho sexo", respondió Gemio a lo que Moreno estalló de júbilo: "¡Lo sabía!". "Mucho sexo. Eso es lo mejor para la piel y luego algo que ya no tiene tanto mérito, que es que mi madre me dejó muy buena piel", añadió la presentadora que admitió que a partir de los 50 se cuidó mucho: "La gravedad comienza a hacer estragos".

A Isabel Gemio no le renovaron en 'Sorpresa, sorpresa' tras ser madre

En la charla, Isabel Gemio contó a Toñi Moreno que no la renovaron como presentadora de Sorpresa, sorpresa después de ser madre. "Cuando lo estoy haciendo me quedo embarazada y cuando vuelve el programa, yo no volví. Acababa de parir", recordó.

Sorpresa, sorpresa regresó a antena con Concha Velasco: "A mí me llamaron para preguntarme si volvería. Yo les dije que sí, gorda y fea como estaba. Me daba igual. Yo estaba dispuesta a trabajar al día siguiente de dar a luz. Pero no me llamaron".

"A mí me hubiera gustado continuar con Sorpresa, sorpresa. Creo que era un programa muy grande, muy hermoso, bello bellísimo y no hay nada más bonito que hacer feliz a la gente y nosotros lo hacíamos", afirmó con resignación.