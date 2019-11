Anitta deja atónito a Pablo Motos con una escatológica anécdota que vivió con Madonna: "Te traicionó la caca" Ecoteuve.es 12/11/2019 - 12:02 0 Comentarios

El presentador sacó a la cantante brasileña su "tema de conversación favorito"

Pablo Motos recibió este lunes la visita de Anitta, cantante brasileña que acudió a El Hormiguero para hablar del gran momento profesional que está viviendo. Y siguiendo la estela de su entrevista en La Resistencia, en la que confesó que "mierda" era su palabra favorita, el presentador le preguntó por una escatológica anécdota que vivió con Madonna.

El valenciano recordó que ambas colaboraron en Faz Gostoso, un tema en portugués lanzado a comienzos de verano y que está incluido en el último disco de la diva del pop. "Me han contado que te pusiste tan nerviosa que te traicionó la caca", dijo Pablo Motos entre risas sobre el día que tuvo que grabar la canción junto a Madonna.

"Confesé que me gusta hablar de caca y siempre me preguntan de esto", lamentó Anitta nada más escuchar al presentador. "Es la primera pregunta que te hago, no vamos a estar hablando de mierda toda la noche", se justificó este. Anitta reconoció entonces que "estaba muy nerviosa por conocer a Madonna y trabajar con ella".

"La buena parte es que llegué antes que ella, pero me dieron unas ganas de cagar fuertísimas", desveló la brasileña, que tuvo que hacer esperar a Madonna, ya que al final estuvo "30 minutos encerrada en el baño". "Ojalá que ella no entienda español y que no sepa que estoy hablando de esta mierda", sentenció entre risas la cantante.