La bronca de Risto a Edurne (con pullita a 'OT') que subió la tensión en 'Got Talent'

La cantante y el publicista se enzarzaron varias veces durante la quinta gala

Risto Mejide y Edurne vivieron este lunes una de sus noches más tensas en las cuatro ediciones de Got Talent en las que han coincidido. El publicista y la cantante vivieron varios rifirrafes durante una gala en la que empezaron confesando su "crisis": "Discutimos más que un matrimonio y eso, a veces, es muy cansino", reconoció el catalán, que se enfrentó a la madrileña en más de una ocasión discrepando en sus valoraciones.

El primer enfrentamiento llegó tras la actuación de un grupo de bailarines que Risto comentó negativamente: "Para mí es un no porque no veo que aportéis nada. No habéis hecho nada que no hayamos visto antes. Nos vendéis que sois una gran familia y eso está muy bien para vosotros, pero no se ha trasladado al número", empezó afirmando. Enseguida, Edurne saltaba para llevarle la contraria: "Yo no entiendo nada, aquí hay talento, eso es innegable. Yo no necesito que me demostréis nada, lo tengo clarísimo, para mí es un súper sí", dijo la cantante.

Paz Padilla y Dani Martínez se unían a Edurne dando otros dos síes al grupo, lo que provocó el enfado de Risto: "Que tú misma no reconozcas que esto lo hemos visto mil veces aquí... No lo entiendo", le recriminó. "Hemos visto muchas veces que uno se pone en medio a bailar y el resto le aplauden, no algo como esto", replicaba en una discusión cada vez más tensa. "¡Eso no es verdad, no es verdad!", gritaba Risto antes de que se diera paso a otra actuación.

La situación se volvía a repetir más tarde tras el número de un joven bailarín. Risto le echó en cara que si su pasión era el baile, no se dedicara sólo a crecer en esta disciplina, una idea con la que Edurne no estaba de acuerdo. "Evidentemente voy a juzgar lo que has hecho esta noche y me parece un baile estupendo. Pero es más, un segundito, me alegro de que también seas biólogo. Si tienes dos pasiones, hazlas y punto. Es tremendo, es tremendo", se quejaba. "Ay Dios, qué paciencia...", decía por lo bajo Risto.

La tercera y última disputa (de momento) entre Edurne y Risto llegó tras la actuación de una cantante. "Te voy a ser sincera y te voy a intentar ayudar. Se te notaban un poco lo nervios, el inglés es un poco 'regulinchi'. Creo que tienes buena voz pero es algo que tiene que ver con la seguridad y la confianza", le decía empática la artista mientras Risto negaba una y otra vez con la cabeza.

"¿Esto qué es? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en una Academia? ¿Vamos a esperar a que la gente aprenda?", preguntó indignado Mejide con una pullita a OT por el tipo de valoraciones que se dan en este formato. "Mi voto es un no", terminaba diciendo escueto el catalán, que terminó por enfadar a Edurne. "¡Guau! ¡Vaya valoración!", dijo la artista mientras aplaudía con ironía.