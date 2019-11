Espinosa de los Monteros, sobre el veto de Vox a algunos medios: "De Prisa no me creo ni la lista de Los 40 Principales" Ecoteuve.es 12/11/2019 - 11:14 1 Comentario

Ana Rosa Quintana pide al dirigente que cambien su posición sobre la prensa

Ana Rosa Quintana ha entrevistado a Iván Espinosa de los Monteros, uno de los dirigentes de Vox, que este domingo se convirtió en el triunfador de las elecciones con 52 escaños, más del doble de los que tenía.

La presentadora y el diputado han hablado sobre la situación política que se abre en España tras los comicios del 10N. Además, la periodista ha aprovechado para pedir que Vox levante el veto a algunos medios. "Deberían repensarlo... no es bonito".

Lea también: José Luis Ábalos se atraganta en plena entrevista con Ana Rosa y tienen que cortar el directo

"No tengo por qué dejar entrar en mi casa a un medio que está empeñado en atacarnos y mentir sobre nosotros cada día. Del grupo Prisa ya no me creo ni la lista de los 40 Principales", ha respondido Espinosa de los Monteros.

"El País publicó un editorial en el que decía que no se podía tratar a Vox como al resto de partidos", ha recordado el dirigente. "Todos los medios nos han atacado y eso está asumido, porque forma parte del juego de la política, pero que un medio esté editorialmente decidido a tratarnos diferentes y a mentir, no tengo por qué asumir que entren en mi casa".