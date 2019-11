El inexplicable 'pase de oro' de Risto Mejide en 'Got Talent' para vengarse de Dani Martínez: "¡Qué falso es!" Ecoteuve.es 12/11/2019 - 10:47 0 Comentarios

El catalán propició el pase a semifinales a un cantante que no gustó a nadie

La novena gala de audiciones de Got Talent 5 regaló a la audiencia un momento de lo más surrealista. Un concursante llamado David García, que se subió al escenario de Telecinco con el sueño de triunfar en la música, no logró convencer a ninguno de los cuatro jueces. Sin embargo, se terminó llevando el pase de oro de Risto tras una disputa con Dani Martínez.

La voz del aspirante no gustó nada al jurado y Edurne fue la primera en pulsar el botón rojo. Dani Martínez siguió sus pasos y no sólo pulsó el suyo, sino que también el de Risto y Paz Padilla para terminar de parar la actuación. No obstante, a la hora de hacer su valoración, el humorista no fue capaz de decir al concursante lo que de verdad pensaba. "Tenía ganas de que acabar esto para decirte que eres mi hermano", afirmó el leonés provocando un gran enfado en su compañero.

Lea también: Risto Mejide vuelve tras su baja por paternidad con mensaje sobre Cataluña: "Prensa española manipuladora"

"¡No estás siendo sincero! ¡Sé sincero! ¡Di la verdad!", gritaba Risto a Dani, que no paraba de reír en su silla. "Fíjate lo difícil que es esta silla que a la hora de decir la verdad, hasta el mejor cómico de España se achanta", insistió Mejide. "¡Pero qué falso es!", decía por su parte Paz Padilla.

Finalmente, en un giro inesperado de los acontecimientos, Risto se ponía de pie para vengarse del humorista: "¿Tú quieres volver a verlo? ¿Quieres ser feliz?", le preguntaba el catalán a Dani Martínez antes de pulsar el botón dorado que daba a David García el pase directo a las semifinales del programa. "No te vas a arrepentir de lo que has hecho. Sé que no te gusta mi música pero va a merecer la pena. Voy a hacer algo grande", prometió el cantante, que no terminaba de entender lo que estaba pasando.