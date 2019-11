La política y la religión arruinan una cita en 'First Dates': "Si votas a Vox, la cosa está difícil" Ecoteuve.es 12/11/2019 - 10:17 0 Comentarios

Joaquín estableció 'líneas rojas' a la hora de conocer a Julia en el 'dating' de Cuatro

Este lunes, First Dates no logró huir de la política en plena resaca tras las elecciones generales del 10 de noviembre que pocas incógnitas despejó para la posible formación de un nuevo gobierno. En el restaurante de Cuatro, también se establecieron líneas rojas, lo que hizo que saltaran chispas en una de las citas más polémicas de la noche.

Julia, una binguera y Joaquín, un catedrático de informática, fueron los protagonistas de la misma siendo él, mientras disfrutaban de los postres, el que puso dos temas "importantes" sobre la mesa: "Te iba a preguntar por dos cuestiones que me preocupan: Ideología política e ideología religiosa", le planteó a la mujer, que parecía no entender por dónde le venían los tiros.

Julia aseguró estar "bastante desengañada de todo el ámbito de la política española, tanto de izquierdas como de derechas". Acto seguido, la valenciana intentó tantear a su acompañante: "Intuyo, si mi psicología no me falla, que tu ideología es de derechas", aseguró mientras él negaba rotundamente con la cabeza. "Si fueras votante de Vox o del PP, la cosa estaría muy complicada entre nosotros", le hizo saber. En el 'confesionario' del programa, Julia reconoció que "pensaba que era de derechas por su forma de vestir, de hablar, su trabajo... del PP por lo menos".

La pareja también chocó en la cuestión religiosa, ya que ella afirmó que era "católica, pero no practicante". "¿Tú vas a misa?", le preguntó a Joaquín, que volvía a negar con la cabeza. "Nunca. No hay cosa que me disguste más que ir a misa", aseguró en unas palabras que terminaron por molestar a Julia, que en el momento de la decisión final, dijo no querer una cita con el hombre. "Qué tostón, es yo, yo, yo... No me ha preguntado nada, sólo que si soy de Vox y si voy a misa", lamentó ella ante Lidia Torrent.