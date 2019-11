Tacho de la Calle, el realizador del debate electoral despedido por Telemadrid: "No cobré nada" Ecoteuve.es 12/11/2019 - 10:01 0 Comentarios

Participó en el evento de la Academia a pesar de que estaba de baja en la autonómica

Tacho de la Calle, realizador del debate a cinco organizado por la Academia de la Televisión, ha sido despedido por Telemadrid, cadena en la que trabajaba desde hace 14 años y en la que ahora estaba de baja por depresión. La autonómica considera un fraude a la Seguridad Social su participación en el encuentro televisado entre Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal.

Tacho de la Calle explica que estaba de baja por depresión por el fallecimiento de su pareja. "Estaba hecho una mierda por la muerte de mi chica y no cobré nada. Son unos miserables", dice en ABC.

El realizador, que también habla de una situación previa de "bullying", explica que aceptó la propuesta de la Academia porque "me tenía que demostrar a mí mismo que seguía valiendo para esto. He hecho todos los debates, siempre autorizado por Telemadrid. Consulté a los médicos y me dijeron que todo lo que me viniera bien para recuperarme lo hiciera: charlas, caminar, conferencias... Siempre y cuando usted no cobre, adelante, me respondieron".

"Lo hice, salió muy bien y a mí me ha reforzado mucho", comenta el realizador. "Acabé como Rocky cuando acaba de subir las escaleras, pero me demostré que podía hacer cosas todavía. Y esta gente, lejos de sentirse tranquilos..."

Telemadrid considera un fraude a la Seguridad Social su participación en el encuentro televisado y le despidió hace unos días a través de un burofax. "Mi sorpresa es encontrarme el viernes con que estoy despedido y que vaya a por el finiquito. Lo que más me enerva es que digan que estoy defraudado a la Seguridad Social. Primero porque no he cobrado y solo lo he hecho para intentar salir de la putada que es una depresión. Y segundo: jamás he engañado a nadie y no admito que esta gente, sin el más mínimo pudor y sensibilidad, se atreva a descalificarme públicamente sin haber hablado conmigo", explica.