Kiko Matamoros aclara su malentendido de María Patiño tras sus declaraciones sobre Carmen Borrego Ecoteuve.es 11/11/2019 - 19:41 0 Comentarios

La presentadora de 'Socialité' creyó que el colaborador la llamó "cobarde"

Kiko Matamoros se ha visto obligado a aclarar un malentendido con su compañera de cadena María Patiño después de que la presentadora tachara a Carmen Borrego como "estafadora emocional" y "deshonesta"

"Ayer recibí un mensaje suyo malinterpretando algo que yo había dicho en Viva la vida, que no se de dónde lo ha sacado", ha dicho Matamoros. "Supongo que se lo habrá contado alguien, como sucede en este tipo de cosas".

Lea también: Elena Furiase la lía con un falso proyecto profesional: "Ojalá tuviese un programa"

"Pusieron unas imágenes de Carmen Borrego en los que María hizo unos comentarios sobre ella. Yo los recogí en plató y yo dije que los adjetivos de deshonesta y estafadora me pareció excesivo", ha seguido explicando

"Yo dije que eso no lo compartía pero sí que sois unas cobardes tú y tu hermana", dijo en referencia a Carmen y Terelu. Sin embargo, Patiño interpretó que era a ella a quien le estaba llamando "cobarde". "Siempre he sido muy respetuoso con casi todo el mundo cuando es una guerra que no es mía", ha terminado.