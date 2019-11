Elena Furiase la lía con un falso proyecto profesional: "Ojalá tuviese un programa" Ecoteuve.es 11/11/2019 - 18:55 0 Comentarios

La actriz lanzó una broma en sus redes que muy pocos lograron entender

Elena Furiase ha vuelto a meterse en camisa de once varas. La actriz bromeó hace unos días con el supuesto arranque de las grabaciones de su propio programa de entrevistas. Sin embargo, se trataba de una broma que muy pocos entendieron, ya que muchos de sus seguidores dieron por hecho que la hija de Lolita se había embarcado en un nuevo proyecto profesional.

"Anoche empezó mi programa Only You y mis primeros entrevistados fueron Eva Almaya, Helena Kaittani y el gran Bernabé Fernández. Aquí os dejamos algunos momentos", escribió Furiase junto a una fotografía publicada en sus stories de Instagram.

La intérprete enseguida generó un gran revuelo con muchos de sus amigos y familiares celebrando su nuevo reto profesional. Así que, poco después, se vio obligada a aclarar que, desgraciadamente, se trataba de una simple broma: "Me quedo a cuadros porque hay mucha gente que me está felicitando por el nuevo programa 'Only You', pero no hay ningún nuevo programa", empezó diciendo en otro stories.

Furiase explicó que esa foto se la hizo con varios compañeros durante la fiesta de inauguración del Festival de Cine de Huelva. "Parecía que yo era la presentadora de un programa. Esta mañana me ha hecho gracia ponerlo, pensé que se iba a entender que era un broma, que no hay programa", siguió diciendo.

"Ojalá tuviese un programa y pudiese entrevistar a actores que contasen sus proyectos, que hace falta un programa así... Ojalá, pero no es el caso", lamentó la exconcursante de Masterchef Celebrity.