Toñi Moreno besa en la boca a Fabio Colloricchio tras su 'zasca' a Violeta en 'Myhyv' Ecoteuve.es 11/11/2019 - 17:16

La presentadora pica a la valenciana al hablar de su relación con Julen

Toñi Moreno se ha hecho eco este lunes de unas nuevas imágenes de Crazy Camp, el 'reality' de Mtmad con Violeta, Fabio, Julen o Albert, entre otros, como protagonistas. Este improvisado programa sirve principalmente para nutrir de contenidos a otros espacios de Mediaset como Mujeres y hombres y viceversa.

Antes de dar paso a un vídeo, la presentadora se mostró ácida con Violeta Mangriñán haciendo una broma sobre su ruptura con Julen mientras concursaba en Supervivientes 2019. "Le hicimos un reality para que superara la ruptura con Violeta. Te diré, para tu ego, que en dos capítulos te había superado", afirmó Moreno entre risas en todo un 'zasca' a la extronista.

"Me encanta, me alegro. No tengo otro interés en que haga su vida y sea feliz", respondió la valenciana antes de recibir otra pulla por parte de la gaditana. "Violeta y Fabio siguen enamorados. No lo entiendo, Fabio, la verdad, porque...", dijo Toñi mientras Violeta volvía a poner cara de circunstancias. Fabio preguntó a la presentadora que por qué lo decía y esta acabó rectificando: "Si lo entiendo porque ella es maravillosa a pesar del genio que vais a ver ahora", señaló en alusión a las imágenes del reality que estaba a punto de lanzar.

El beso de Toñi a Fabio que dejó atónita a Violeta

Violeta se tomó su propia revancha y llegó a asegurar que a Toñi le costaba levantarse al estar tan embarazada. "¿Perdona?", dijo Moreno poniéndose de pie para bajar las escaleras y plantar un beso en la boca a Fabio que dejó atónito a todo el público.

"Me han dicho por las redes que el otro día me regañaste porque dije que Fabio en la isla me ponía cachonda. Y luego Marco ha dicho en la cita que Susette le ha puesto tal. Kiko lo ha reproducido y no les has llamado la atención", acabó reconociendo Moreno haciendo referencia a un comentario que realizó en uno de los programas anteriores. "Tienes toda la razón, la palabra cachonda hay que saber utilizarla en el momento. Te pido perdón", sentenciaba la presentadora.