César Vicente se pronuncia sobre su estado en Los 40 Music Awards: "Tres vinos pero nada de droga" Ecoteuve.es 11/11/2019 - 16:00 0 Comentarios

El actor recibe numerosas críticas tras su bochornoso paso por la gala de entrega de premios

César Vicente está en boca de todos desde que el viernes protagonizara una bochornosa aparición en la gala de Los 40 Music Awards. El actor se ha pronunciado sobre su estado que tantos comentarios ha suscitado durante el fin de semana.

César Vicente ha arremetido contra las críticas que ha recibido. "No tenéis ni idea de mí. Os estáis pasando un cojín [cojón] y medio", ha dicho en su cuenta de Instagram.

Youtube Video

"Estaba nerviosísimo y me tomé tres vinos, no lo niego, pero me parece de coña que se me taque de drogadicto", ha explicado. "Entiendo que mi comportamiento fue raro, pero ante todo lo que primaban ahí eran los nervios. Ni droga ni nada por el estilo".



Lea también: César Vicente se sometió al test de alcoholemia antes de la gala

El actor ha lamentado que todos los comentarios que ha recibido hayan hecho "daño" a sus padres. "Os doy las gracias por aportar vuestro granito de arena a joderme el fin de semana y, sobre todo, a jodérselo a la gente que me quiere".