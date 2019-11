Albert Rivera, ¿de vuelta a la tele tras su dimisión?: así valoró a Malu como juez de un 'talent' de Cuatro Ecoteuve.es 11/11/2019 - 14:52 0 Comentarios

El ya expresidente de Ciudadanos fue jurado junto a Mercedes Milá en 'El comecocos'

Rivera aconsejó a una concursante llamada Malu que no fuera "políticamente correcta"

Albert Rivera ha anunciado este lunes su dimisión como presidente de Ciudadanos, su renuncia a su acta de diputado y su retirada de la vida política tras su batacazo electoral "sin paliativos" en las elecciones generales del 10N.

El líder de la formación naranja desde hace trece años podría retomar ahora su trabajo como abogado. Tampoco sería descabellado verle en televisión. Rivera, que empezó a darse a conocer con sus colaboraciones en El gran debate de Telecinco o La Sexta Noche, fue jurado en 2011 del programa de Cuatro El comecocos junto a Mercedes Milá.

El concurso, presentado por Ruth Jiménez, buscaba al mejor orador de España. Rivera, que era presentado como "ganador de varios torneos de debate", además de diputado del Parlament, tenía que valorar la capacidad de persuasión de los aspirantes: "No se vence por gritar más o por pisarse, sino por los argumentos".

Albert Rivera valoró a una concursante llamada Malu

Casualidades de la vida, el ya exlíder de Ciudadanos tuvo que poner nota a una concursante llamada Malu, como su actual pareja. "Tú has sido políticamente correcta y aquí no puedes dejar a la gente indiferente. Tú tienes que mojarte", aconsejó. "No valen discurso planos. O destacas, te mojas y te la juegas, o te irás tarde o temprano". [VÍDEO]

El formato producido por La Fábrica de la tele tan solo duró 26 días en emisión, ya que fue cancelado tras 17 entregas de una primera y última temporada. El programa buscaba a personas mayores de 18 años que tuviesen una clara capacidad oratoria y que se pudieran enfrentar sin ningún tipo de vergüenza a una cámara de televisión.