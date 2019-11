El palo de Rosa Villacastín a María Teresa Campos: "Ha traspasado una línea roja" Ecoteuve.es 11/11/2019 - 14:42 0 Comentarios

La periodista valora la situación de la presentadora y sus hijas Carmen y Terelu

Rosa Villacastín se sentó el pasado sábado en el plató del Deluxe para hacer un repaso a su larga trayectoria profesional y desvelar algunas de las anécdotas más sorprendentes que ha vivido como periodista del corazón. Además, dejó atónitos a los tertulianos de Telecinco a la hora de hablar de su amiga María Teresa Campos.

Todo comenzó cuando María Patiño preguntó a su invitada por cómo había visto el salto de la presentadora a protagonista de su propio reality. "Yo sabía, y se lo dije, que una vez haces eso, has traspasado una línea roja", empezó diciendo. "Creo que muchas de las cosas que le han pasado a María Teresa, y que le están pasando, con las críticas que le hacéis todos vosotros, vienen mucho de eso. No sé por qué lo hizo", valoró Villacastín.

Lea también: El dardo envenenado de Carmen Borrego a María Patiño: "Para hablar de honestidad hay que tener todo limpito"

Fue entonces cuando algunas colaboradoras apuntaron a que lo había hecho para ayudar a Terelu y Carmen Borrego: "Sé que no hay nada más importante para María Teresa que sus hijas y lo respeto muchísimo. Pero tenía que darse cuenta de que Teresa Campos era Teresa Campos y a veces, tienes que despejar mucho el camino", añadió la periodista, que vivió con tristeza que su amiga 'pasara por el aro'. "Me negué a verlo", confesó.

"No quise verlo, porque si a mí me pusieras una cámara todo el día, no te quiero contar cómo salgo. Es el Gran Hermano y lo estamos viendo todos los días", explicó Villacastín, que reconoció que ha evitado hablar con ella "para no decirle lo que pienso". La periodista recordó en ese momento el motivo de su distanciamiento con María Teresa.

"Tuvimos un desencuentro aquí en Telecinco. Cuando empezó a salir con Edmundo, yo escribí un artículo muy elogioso para ella, pero me equivoqué en los años que ella tenía. Montó un pollo aquí increíble y me pareció muy injusto porque fui la única que había salido a defenderla", lamentó Villacastín.