La extraña parafilia sexual de una comensal de 'First Dates': "Me da morbo" Ecoteuve.es 11/11/2019 - 12:56 0 Comentarios

Alba, una joven sevillana, se definió como "un bicho raro" en el programa de Cuatro

El restaurante de First Dates continúa recibiendo visitas de solteros en busca de su media naranja con la inestimable ayuda de Carlos Sobera y su equipo. El único requisito de Alba, una joven de 22 años procedente de Sevilla, es que su cita tuviera tatuajes.

"Soy un bicho raro y también me consideran un bicho raro por mi físico, mi aspecto, de que me hago locuras: un día tengo el pelo azul, otro rosa, al otro verde... Del pueblo de donde vengo son más antiguos", se definió.

Alba dijo que en su pueblo, Carmona, no pega mucho porque sus vecinos son "muy antiguos" y que pegaría más en una ciudad como Madrid. Además, confesó tener estigmatofilia: "Cuando veo una persona con tatuajes o piercings me da morbo".

Kevin, también andaluz pero residente en Barcelona, sí cumplió la condición que pidió Alba. Sin embargo, no le entró "por el ojo". "No me ha terminado de gustar físicamente", reconoció a las cámaras. Lo único en lo que coincidieron es llevar las caras de sus ex tatuadas en la piel.