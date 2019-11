El dardo envenenado de Carmen Borrego a María Patiño: "Para hablar de honestidad hay que tener todo limpito" Ecoteuve.es 11/11/2019 - 11:02 0 Comentarios

La tertuliana responde en 'Viva la vida' a los ataques de los colaboradores de 'Sálvame'

Continúa la guerra abierta entre algunos tertulianos de Sálvame y las Campos tras la salida de las hermanas y María Teresa del programa de Telecinco. Este domingo, Carmen Borrego respondía a los nuevos ataques de sus excompañeros desde el plató de Viva la vida.

La hija menor de la presentadora ha asegurado que para ella, los colaboradores sólo eran personas con las que compartía plató: "Ellos no me hacen daño, me importa el daño que le hacen a mi gente", lamentó la andaluza recalcando que no eran sus amigos, sino los de su hermana Terelu. "Ninguno de ellos me conoce", aseguró la tertuliana sintiéndose excesivamente juzgada por sus antiguos compañeros.

Carmen Borrego hizo especial mención a María Patiño afirmando estar muy enfadada con ella después de que la llamara "estafadora". "Yo no voy de víctima, lo que no me gusta es que me llame estafadora y diga que soy la persona menos honesta. Para hablar de honestidad hay que tener todo muy limpito, María Patiño", insinuó la colaboradora mientras Kiko Matamoros le preguntaba a qué se refería con eso.

"A que todos fallamos y todos metemos la pata. Ella miente. Ella me llama eso a mí. ¿En qué se basa? Yo no hablaría de ella si ella no habla de mí", alegó Borrego antes de recordar el desencuentro que tuvo con la presentadora tras su polémico paso por la casa de Sálvame Okupa.