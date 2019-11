Lola Ortiz confiesa haber tenido relaciones sexuales con Diego Matamoros: "El que está casado es él" Ecoteuve.es 10/11/2019 - 16:21 0 Comentarios

La extronista se sentó en 'Sábado Deluxe' y pidió perdón a los espectadores

Lola Ortiz acudió al plató de Sábado Deluxe para dar su versión sobre la noche que compartió discoteca con Diego Matamoros. La extronista de MYHYV relató sin pelos en la lengua todo lo que ocurrió y confesó sentirse utilizada por el marido de Estela Grande.

Hace unas semanas salieron a la luz unas imágenes en las que el joven salía "muy contento" con Lola Ortiz en una discoteca de Madrid. Todo esto tras abandonar los platós por el acercamiento entre Estela Grande y Kiko Jiménez en GH VIP 7.

Lea también: Terelu Campos esclarece en 'Viva la vida' los motivos de su breve aparición en el cumpleaños de Belén Esteban

En un principio, la canaria negó que hubiera pasado algo entre ellos esa noche. Sin embargo, dos semanas más tarde ha cambiado su versión: "He mantenido relaciones sexuales con Diego Matamoros". Además, la joven ha añadido que "no me cuadra todo lo que ha pasado", respecto a si Diego está detrás de la publicación de las imágenes.

"Quiero pedir perdón por haber mentido. Lo hice porque creía que era un amigo y no le quería perjudicar en su vida personal. Luego contrasté todo y me he sentido utilizada. Es mucha casualidad que sale la noticia y él se hace un polígrafo", prosiguió la exconcursante de Supervivientes 2015.

Lola Ortiz pone en duda la relación de Diego y Estela

Por su parte, Lola ha querido dejar claro que ella no es la culpable de que esto pueda hacer mella entre la relación de Diego y Estela: "Yo soy una mujer libre y hago lo que que quiero con mi cuerpo. El que está casado es él" y añadió que "no tengo que contarle a Estela mi relación sexual con su marido, que se lo confiese él".

Para finalizar, la joven reflexionó acerca de la relación entre el hijo de Kiko Matamoros y la concursante de GH VIP: "Tiene un matrimonio que no termino de entender. Él ya le fue infiel, ahora le ha vuelto a ser infiel, ella con lo de Kiko No dudo que él lo haya pasado mal pero no sé si Diego está enamorado de Estela, no me lo ha dicho a mí".