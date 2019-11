Chelo García Cortés desvela el partido al que va a votar el 10N: "Utiliza tu derecho al voto" Ecoteuve.es 10/11/2019 - 15:05 0 Comentarios

La colaboradora de 'Sálvame' recuerda la importancia de las elecciones

La importancia de los comicios ha hecho que múltiples rostros televisivos reflexionen e inciten a sus acérrimos a ejercer el derecho al voto. Asimismo, algunos de ellos han compartido en las redes sociales que partido será el receptor del suyo.

Jordi Évole ha dado varias pistas sobre su voto argumentando que no votará a aquellos partidos que no combatan el racismo y que no apoyen el diálogo para solucionar la situación en Cataluña. Sin embargo, hay otros que dicen explícitamente a quién van a votar como es el caso Chelo García Cortés.

Chelo García Cortés anuncia que votará al PSOE

La comunicadora gallega ha publicado un mensaje en Twitter con el objetivo de recordar a sus seguidores lo importante que es ejercer el voto. "Mañana todos tenemos una cita. Utiliza tu derecho al voto. No te quedes en casa", comienza la periodista.

No obstante, Garcia Cortés no ha tenido reparo en hacer público el partido político al que va a votar. "Yo también voto PSOE", ha expresado la colaboradora de Sálvame mientras sus adeptos aplaudían que lo compartiese con ellos.