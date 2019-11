Terelu Campos esclarece en 'Viva la vida' los motivos de su breve aparición en el cumpleaños de Belén Esteban Ecoteuve.es 10/11/2019 - 12:57 2 Comentarios

La colaboradora estuvo diez minutos en la celebración de su amiga

Belén Esteban celebró su 46 cumpleaños rodeada de sus amigos en una discoteca madrileña. Entre los invitados, figuraban distintos rostros televisivos entre los que se estaban Rocio Flores, Chelo García-Cortés y Laura Fa. Sin embargo, una de las apariciones más polémicas fue la de Terelu Campos.

La hija mayor de María Teresa Campos acudió a la celebración pero tan solo estuvo diez minutos, algo que sorprendió a todos. Asimismo, la malagueña acudió al plató de Viva la vida para esclarecer los motivos de su breve estancia en la discoteca. Terelu aseguró que Belén Esteban ya sabía que no iba a estar mucho tiempo porque tenía una cena con unos amigos que habían venido desde Málaga.

Lea también: La impactante declaración de Terelu Campos en 'Viva la vida': "No soy feliz en este momento"

Sin embargo, sus compañeros no terminaron de creerse sus palabras y manifestaron que quizá era para no reencontrarse con algunos colaboradores de Sálvame. Es por ello que Diego Arrabal no dudó en preguntar a Campos: "¿No te parece una provocación ir?". La respuesta de Terelu no se hizo esperar y expresó que "¿Una provocación la mía? ¡Por el amor de Dios!".

Por último, la que fuera colaboradora de Sálvame relató que quería asistir al cumpleaños de Belén Esteban aunque fuera un momento porque son amigas y quería darle el regalo. Además, la malagueña comentó que no se encontró con ninguno de sus excompañeros a excepción de Chelo García-Cortés.