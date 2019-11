Adara Molinero podría tener un affaire con un trabajador de Mediaset: "Esa persona campa a sus anchas por los pasillos" Ecoteuve.es 10/11/2019 - 10:55 0 Comentarios

José Antonio Avilés ha sido el encargado de desvelar la noticia en 'Viva la vida'

Adara Molinero se ha convertido con el transcurso de las semanas en una de las protagonistas de GH VIP 7. En un principio, su amistad con Hugo Castejón la situó en el centro de las críticas por parte de sus compañeros. Ahora, la relación que la madrileña ha mantenido con Gianmarco Onestini ha suscitado múltiples comentarios por parte de la audiencia.

Hugo Sierra, pareja de la concursante, anunció a través de Jorge Javier Vázquez que daba por rota su relación con Adara tras ver los vídeos en lo que aparece con cierta complicidad con el italiano. Además, José Antonio Avilés, colaborador de Viva la vida, desveló que la joven podría mantener una relación con un trabajador de Mediaset.

"Una íntima amiga de Adara se ha puesto en contacto conmigo y me ha confirmado que Adara ni quiere a Hugo ni quiere a Gianmarco, sino que parece ser que hay un tercero en discordia", desveló el andaluz ante la sorpresa de la tía de la concursante que estaba allí presente.

"Te voy a dar algo más: esa persona campa a sus anchas por los pasillos de las instalaciones de Mediaset", prosiguió el colaborador. Emma García, la conductora del programa, no daba crédito a lo que estaba escuchando: "¿Estás diciendo que Adara ni está bien con Hugo, que ya lo sabemos, ni quiere algo con Gianmarco porque tiene una persona fuera que tiene que ver con los pasillos de Mediaset?".

La razón por la que Hugo Sierra estaría dando una exclusiva

Sin embargo, el nombre de la persona no fue desvelado aunque Avilés aseguró que "si sé quién es" y manifestó la razón por la que Hugo Sierra dará una exclusiva a una revista: "Él piensa que Adara se irá con otra persona, que no cogerá ni un duro y no podrá solventar los problemas económicos. A él le están asfixiando las deudas económicas cada vez más".