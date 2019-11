Sale a la luz la posible infidelidad de Hugo Sierra a Adara dos semanas antes de entrar en 'GH VIP' Ecoteuve.es 9/11/2019 - 16:28 0 Comentarios

"Imagino que a estudiar a esa casa no iban", expresa un vecino del uruguayo

La relación de Adara y Gianmarco se ha convertido en el centro de GH VIP 7. Todo comenzó cuando el italiano protagonizó varias disputas con Alba Carrillo, Mila Ximénez y El Cejas. La madrileña salió en su defensa y empezaron a conocerse hasta el punto de ser confidentes el uno del otro.

Hugo Sierra, pareja de Adara, defendió en todo momento que se trataba de una amistad. No obstante, la relación entre los concursantes se estrechó tanto que el uruguayo decidió no defender a su novia y ausentarse de los platós. No fue hasta esta semana cuando hizo pública su ruptura con la concursante.

¿Ha sido Hugo infiel a Adara?

Asimismo, Socialité ha emitido durante su programa unas declaraciones de un vecino de Hugo Sierra en las que afirma que el uruguayo podría haberle sido infiel a Adara unas semanas antes de que esta entrase en el concurso.

El hombre, que ha pedido que no se viera su rostro, ha contado que vio al ganador de GH Revolution entrar al edificio con una chica "de unos 20 años". Además, asegura que venían de una discoteca cercana al lugar y que les vio con actitud cariñosa. "Hugo, santo no es. Imagino que a estudiar a esa casa no iban", expresa el vecino del uruguayo.