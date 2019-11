Una comensal arremete contra su cita en 'First Dates': "No estoy para criar a otro niño de 36 años" Ecoteuve.es 9/11/2019 - 11:40 0 Comentarios

Irene y Alberto protagonizan una cena llena de reproches en el dating show

Alberto e Irene acudieron a First Dates dispuestos a encontrar el amor. Él, procedente de Zaragoza, se dedica a asesorar a la gente sobre los coches. Además, el joven desveló que le gustan las chicas "con tatuajes" y añadió que "quiero una novia zurda. En el día a día se me va a hacer más fácil como zurdo".

Por su parte, Irene es de Vigo y su profesión es técnico de enfermería. "Siempre he sido muy observadora porque he sido tímida", expresó en el vídeo de presentación. Asimismo, la comensal ha declarado que "busco un chico que acepte a mis hijos, que sea comprensivo y quiera formar una familia".

Cuando llegaron a la mesa, Alberto decidió pedir para cenar espaguetis, algo que sorprendió a su cita. "Es lo menos sexy que he visto en mi vida", expresó ella mientras él aseguraba que pedir lo que uno quiere es de ser natural.

Irene duda de la palabra de Alberto

Además, el zaragozano desveló que"no bebo alcohol y no fumo. No me he emborrachado en la vida". Estas palabras no se las esperaba Irene y expresó su opinión: "Que no se haya emborrachado puede ser. Pero que no haya bebido una copa en su vida me parece increíble. O sea, o no es verdad o es un chico raro".

No obstante, los comensales siguieron hablando de temas y entre ellos destacó el de independizarse de casa. Alberto explicó que "vivo con mis padres. No sé porque hay que independizarse" mientras que Irene manifestó en el confesionario del programa que "Quizá sea porque es un hijo de papá y mamá, cómodo, que le gustan que le hagan todo. Yo no estoy para criar otro niño de 36 años".