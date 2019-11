Violeta y Fabio vuelven a tener sexo delante de las cámaras en un nuevo reality Ecoteuve.es 14:30 - 8/11/2019 0 Comentarios

La influencer y el italiano repiten noche de pasión en la autocaravana de 'Crazy Camp'

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio se conocieron en Supervivientes 2019. Fue en Honduras donde comenzaron una relación que ha sido muy criticada hasta día de hoy. Además, la pareja protagonizó una noche de pasión que fue comentada tanto por los colaboradores como por la audiencia.

Asimismo, la nueva aventura a la que se han embarcado los jóvenes ha dejado otra noche de pasión entre ellos. Crazy Camp, programa en el que están actualmente, ha sido partícipe de ello y es que Mangriñán y Colloricchio han mantenido relaciones sexuales y las cámaras del espacio lo han filmado.

Lea también: Los tocamientos de Adara y Gianmarco bajo las sábanas: ¿su primer 'edredoning' en 'GH VIP'?

Entre los otros participantes se encuentra Julen, el ex novio de la valenciana. Los tres visitaron el plató de Mujeres y Hombres y Viceversa tras finalizar Supervivientes. Allí tuvieron fuertes disputas con acusaciones e insultos de por medio.

Violeta y Fabio tienen sexo en 'Crazy Camp'

La valenciana y el italiano han obviado que sus compañeros estaban cerca de ellos y han tenido relaciones sexuales. De ese modo, las cámaras del programa han grabado la noche de amor entre los jóvenes. "Te lo voy a hacer despacito y con mucho amor, y te voy a decir te amo por todas las veces que no nos lo hemos dicho", susurraba Mangriñán.

No obstante, la pareja está pasando por diversos altibajos. Fabio cada vez soporta menos ver a Violeta y Julen juntos durante el día: "Estar con el ex de mi pareja actual no es fácil, pensaba que iba a ser duro pero no tanto. Me siento impotente y no sé que hacer... No me acercaré mucho a Violeta cuando esté él".