Las confesiones sexuales de Quim Gutiérrez a Broncano: de su filia por el olor a la "japonesa desacompasada" Ecoteuve.es 8/11/2019 - 13:19 | 13:30 - 8/11/19 0 Comentarios

El actor sorprende al explicar sus experiencias al cómico en 'La Resistencia'

Quim Gutiérrez visitó este jueves el plató de La Resistencia para promocionar Ventajas de viajar en tren, su última película. El actor protagonizó una desternillante entrevista a Broncano que arrancó con el invitado realizando varias confesiones sexuales que dejaron atónito al presentador de #0.

Todo se desencadenó cuando el catalán trató de explicar la premisa del largometraje que estaba presentando. Gutiérrez explicó que su personaje tiene cierta filia por los perros y pide a sus parejas que imiten gemidos caninos durante sus relaciones sexuales. El actor se animó incluso a imitar este tipo de orgasmos y mientras debatía con Broncano sobre cómo era exactamente el sonido soltó un "a ver, que no me he follado a un perro" que provocó carcajadas entre el público.

"Es verdad que hay gente que folla un poco animalesco, ¿eh? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has llevado alguna sorpresa?", se interesó el humorista antes de que Quim Gutiérrez le descubriera "la japonesa". "Yo lo llamo japonesa desacompasada porque si el ritmo es este", empezó diciendo mientras marcaba el pulso con las palmas. "El gemidito, en vez de ir a la vez, va descontrolado", aclaró emitiendo unos gritos que volvieron a desatar las risas de todos.

"Igual iba a contratiempo como si fuesen soleares. Iba como doblando las palmas. Una japonesa muy flamenca que te iba doblando los pollazos", añadió Broncano entre bromas antes de preguntarle si él tiene algún tipo de filia en la cama. "Yo soy muy de oler", respondió entre risas antes de explicar su fetiche.

"Me estoy dando que soy un poco perro, que este personaje me lo han dado por algo. Este personaje a lo mejor me lo ha dado alguna tía...", insinuó el invitado. "Sí una que dijo: 'Llamad a Quim para esto joder, que me estuvo oliendo la raja del culo durante horas", bromeó el presentador. "¿A nadie le gusta...? Oler, limpio... osea, una mezcla de perfume y sudor", aclaró Quim Gutiérrez que, paradójicamente, no quiso desvelar cuántas relaciones sexuales ha mantenido durante los últimos 30 días.