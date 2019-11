Pablo Motos pilla "desnuda" a Laura Pausini en el camerino de 'El hormiguero' Ecoteuve.es 8/11/2019 - 13:00 0 Comentarios

El presentador revela la picante anécdota ocurrida durante la visita de la cantante

Laura Pausini anunció este jueves en El hormiguero que será coach de la nueva edición de La Voz que ya prepara Antena 3. Sin embargo, su visita al programa de Pablo Motos, estuvo marcada por una divertida y picante anécdota que se produjo minutos antes de la emisión.

Nada más recibir a la artista internacional, el valenciano quiso compartir lo sucedido con los espectadores. "Estoy enfadado. Ceno superápido para estar charlando con ella y, de repente, voy al camerino, me abre la puerta desnuda...", empezó a contar siendo interrumpido por Pausini: "No, no, no". "Bueno, con una toalla", aclaró.

Lea también: Antonio Maestre se pica con Motos y lanza un desproporcionado ataque contra Nuria Roca: "Ha perdido la dignidad"

"Sí, debajo de la toalla las tetas estaban desnudas", dijo Laura a lo que Motos afirmó "no haber visto nada". "Solamente he visto que sacabas la cabeza y me dices 'no te quiero ver'. Entonces yo como un gilipollas, he tocado la puerta, me he dado la vuelta y me he ido", siguió el presentador.

"Está loco y por eso te amo", sentenció Pausini improvisando una canción sobre el amor. El tono cariñoso y la buena sintonía que había entre ambos se mantuvieron durante toda la entrevista.

Laura Pausini, coach de 'La Voz' en Antena 3

La Voz regresará próximamente a Antena 3. En este segundo curso del talent en la cadena de Atresmedia, el programa contará con Pablo López, Antonio Orozco, Alejandro Sanz y Laura Pausini como coaches.

Estos dos últimos regresan al formato tras su paso por él en la época de Telecinco. Se 'caen' de los famosos sillones rojos Paulina Rubio y Luis Fonsi, que sí estuvieron en la primera temporada de La Voz que emitió Antena 3. Eva González también está confirmada.