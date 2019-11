10N | ¿Qué votan los famosos de la televisión? Los que se mojan y los que no sobre las elecciones Ecoteuve.es 10:06 - 10/11/2019 | 10:17 - 10/11/19 6 Comentarios

Algunos rostros populares del medio se mojan de cara a los comicios del domingo

Hay famosos que sí se mojan políticamente. Algunos declaran directamente su partido favorito y otros enseñan sus preferencias ideológicas, aunque no concretan el voto. Luego, obviamente, están los que prefieren mantenerlo en secreto.

Uno de los más directos suele ser Jorge Javier Vázquez, que tradicionalmente ha manifestado su simpatía por el PSOE, partido al que votó el 28 de abril. En las elecciones municipales, sin embargo, se decantó por Manuela Carmena e Íñigo Errejón. ¿Qué hará esta vez? ¿Seguirá apostando por Sánchez o dará su voto a Más País?

"No voy a decir a qué partido voy a votar porque todo el mundo ya tiene ideas", dijo hace unos días en Sálvame. "Pero voy a pedir encarecidamente una cosa. Únicamente, que vayan a votar. El día 10 de noviembre se tiene que ir a votar", animó en el programa que presenta en Telecinco.

Ana Rosa Quintana suele ser más discreta en estos temas y nunca ha dicho a quién apoya. Esta semana, sin embargo, deslizó una opinión. "La verdad es que yo no votaría a ninguno de los extremos. Ni el de la derecha ni el de la izquierda", dijo. "Bueno... todavía nos queda hasta el domingo, podemos cambiar de opinión". En esa misma tertulia, Eduardo Inda dijo que él votará "a quien pueda echar a Sánchez de la Moncloa, porque es un desastre".

Susanna Griso: "No soy independentista"

Susanna Griso, en Antena 3, es todavía más comedida. Pero lo que ha dejado claro es que, a diferencia de su marido, ella no es independentista. "Me defino claramente como no independentista", declaró durante una conversación con Pilar Eyre, que se mostraba en la misma línea. La colaboradora y escritora, por cierto, ha declarado en varias ocasiones que apoya a PACMA.

El partido Animalista también ha encontrado simpatías en alguna ocasión en Jorge Javier Vázquez o Risto Mejide. Este último, por cierto, no podrá votarse a sí mismo a pesar de que estuvo a punto de presentarse a las elecciones generales.

Bob Pop, uno de los colaboradores de Andreu Buenafuente en #0, ha mostrado su apoyo público a Irene Montero, número dos de Unidas Podemos, "aunque Ana Pastor [PP] me cae fenomenal", dijo en Twitter mientras veía el debate de La Sexta. Quique Peinado (Zapeando) también ha manifestado habitualmente que está con la izquierda.

Menos claro lo tiene Ana Obregón, que esta misma semana respondió así cuando Toñi Moreno le preguntó si ya sabía a quién iba a votar. "No, ni idea. Estoy como el 80% y cada vez que veo a los cinco juntos, peor, me lo ponen más difícil".

Jordi Élvole cambia de opinión y da pistas sobre su voto

Jordi Évole había pensado en abstenerse en estas elecciones pero, finalmente, sí votará. "Votaré contra la extrema derecha y contra los que pactan con la extrema derecha", ha dicho en una columna de opinión. Pero ha dado más pistas: "Votaré por una solución dialogada en Catalunya, donde la persuasión gane a la represión". Y más: "Votaré contra los que quieren que sigamos votando hasta que salga lo que ellos quieren".